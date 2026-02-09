雲品國際、維多麗亞酒店簽署委託經營合作 打造collection宴會餐飲新頁

記者李鴻典／台北報導

雲品國際（2748）積極拓展高端宴會事業版圖，今（9）日宣布與維多麗亞酒店簽署合作關係，由雲品國際團隊負責經營管理維多麗亞酒店的宴會項目，共創飯店業者間的合作關係，並採用君品Collection聯合接單的方式共同行銷，雲品為維多麗亞酒店量身打造婚宴包套產品，假日每桌26,800元+10%起，自即日起開放預訂，並於3月1日起開始營運所有的宴會服務。

維多麗亞酒與雲品國際攜手合作，未來宴會將由君品Collection營運與聯合接單。（圖／飯店旅宿業者提供）

雲品國際總經理丁原偉表示，雲品國際與雲朗觀光始終致力於產業間的合作，跨足同業的委託經營自茹曦酒店餐飲宴會事業、礁溪了了的旅宿經營管理後，雲品國際持續深耕高端宴會餐旅事業，以創新的產業變革打破飯店業者間的競爭關係，轉而朝向合作共好的方式經營。與維多麗亞酒店的合作，是看好雙方對於產業營運間有高度的共識，也看見了未來星級酒店宴會廳重新定義與風格再造，期待能夠延伸君品Collection的服務優勢共同合作，一起將市場做大。

維多麗亞酒店的宴會廳與雙囍中餐廳，自3月1日起將由君品Collection規劃婚宴產品與餐飲服務，中餐廳未來將以預約包場形式，依據客戶需求量身訂製宴會體驗，維多麗亞酒店全館有將近100桌的服務規模與商業產值，雲品將能夠為業主共同創造利益，達到強強聯手的加乘效益。

維多麗亞酒店一樓擁有戶外花園，可做戶外婚禮與證婚儀式使用。（圖／飯店旅宿業者提供）

君品Collection為維多麗亞酒店量身打造的婚宴產品，假日每桌26,800元+10%起，可享用米其林廚藝團隊料理，以差異化的婚宴產品與米其林廚藝料理強佔北市婚宴市場。同時亦可選購君品Collection 最熱銷的全包式「神助攻！超頂6選1」婚宴專案每桌19,800元+10%起，在指定吉日下訂10桌以上婚宴，即可從婚紗、鑽戒、蜜月、婚攝、婚顧、囍餅等六大熱門婚禮周邊中任選一項，在星級酒店中也可輕鬆成婚。

維多麗亞酒店擁有得天獨厚的宴會空間優勢，一樓的主宴會廳「大宴會廳」享有挑高八米無樑柱的170坪空間，最多可納50桌，假日起桌價26,800元+10%起，設計以英式劇院氛圍伴隨極致豪華水晶吊燈，氣派非凡。空間可結合一樓戶外的歐式花園，提供證婚儀式、歐式餐飲宴會、雞尾酒會等多元化活動，增添活潑氣息。

維多麗亞酒店擁有戶外池畔證婚的絕佳環境。（圖／飯店旅宿業者提供）

位於三樓的宴會空間富有多功能性，「維多麗亞廳」與「天璽廳」挑高四米，可彈性調整隔間，從1桌至36桌的扶輪社、獅子會等工商活動、企業宴席與精緻婚宴都可承攬，假日婚宴起桌價自23,800元+10%起。維多麗亞酒店的宴會空間，完美契合高端客群對私密性、藝術美學與客製化的需求。設計理念融入藝術、文化與美學涵養，透過銀、白、灰三色調搭配簡約法式沙發與柔和燈光，營造出極致優雅的法式沙龍氛圍。期待在二年內，雲品將重新改裝設計宴會廳，將強化維多麗亞酒店得天獨厚的戶外婚禮場地與宴會廳，重新定位星級酒店宴會廳空間。

維多麗亞酒店甫翻新新娘休息室，擁有寬敞奢華的休息空間。（圖／飯店旅宿業者提供）

合作延續雲品國際在委託經營事業的成功經驗，將君品Collection的精緻餐飲理念導入維多麗亞酒店，開啟高端宴會新紀元。首先推出的婚宴產品爲君品Collection最熱銷的全包式「神助攻！超頂6選1」婚宴專案，凡在指定吉日下訂10桌以上婚宴，即可從婚紗、鑽戒、蜜月、婚攝、婚顧、囍餅等六大熱門婚禮周邊中任選一項，贈品總價值平均超過3.8萬元。此外，維多麗亞酒店三月後的全新宴會服務已開放預訂，無論是私人宴會、品牌發表會或企業活動，皆可由君品Collection的廚藝團隊、婚禮企劃團隊提供專業服務。

以永續教育為核心的「六福永續獎」正式啟動年度徵件，號召全球學童透過影像與藝術創作，分享對自然環境的觀察與行動，共同維護陸域生態、海洋生態，響應聯合國「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）。「六福永續獎」由六福旅遊集團(2705)及莊福文教基金會共同主辦，是專為成長世代打造的「永續行動奧斯卡獎」，以培育次世代永續小先鋒，讓孩子成為永續議題的主角，從創作出發，為地球發聲，也讓世界看見台灣在永續教育上的努力與影響力。

六福永續獎正式啟動年度徵件，號召全球學童透過影像與藝術創作，分享對自然環境的觀察與行動。（圖／飯店旅宿業者提供）

六福旅遊集團表示，為了讓永續教育向下扎根，本屆競賽首度開放學齡前兒童參賽，孩童可利用複合媒材發揮創意，鼓勵孩子以最自然、直覺式進行創作，從小建立對環境與生態的尊重。同時因應新世代創作趨勢，新增短影音組，透過自然的即興創作，鼓勵青少年用手機隨拍的方式，分享個人對自然及保育的觀察與想法，讓永續理念不再艱深。 從長影音、短影音到繪畫創作，共規劃 10 個競賽組別，讓不同年齡層的孩子都能以最自在、最擅長的方式，表達對地球與生命的關懷，真正落實「人人都能參與永續」的精神。

此外，在出境旅遊創歷史新高、營運成本齊漲與人力短缺夾擊下，2025年對國內旅宿業而言挑戰重重。煙波國際觀光集團表示，集團頂住壓力，2025年營收仍逆勢成長3%，全體員工平均年終約2.7個月，年終獎金最高上看6個月，並將於2026年全台再增添嘉義北門、花蓮新城、台中及宜蘭礁溪等四間飯店據點，力拼2027年營收突破50億元。

煙波國際觀光集團於2026年再調升整房獎金，未來房務員年薪可望挑戰百萬元。（圖／飯店旅宿業者提供）

煙波集團表示，透過優化薪酬結構、獎勵制度與工作環境，逐步穩定第一線人力配置。2025年「職人獎金」發放金額達175萬元，2026年亦持續檢討調整相關制度，並再調升整房獎金，未來房務員年薪將可望挑戰百萬元。除此之外，煙波集團每年評估物價指數市場波動狀況進行薪資調整，2026年度整體調幅約4％，並同步強化證照津貼與多元福利，以提升人才留任與組織穩定度。

迎接42週年重要里程碑，台北老爺酒店在全體同仁齊心努力下，2025年整體營運表現亮眼，不僅成功創下開業以來營收新紀錄，更展現團隊高度凝聚力與卓越執行力，為飯店長期穩健發展奠定堅實基礎。林清波總裁2月6日親臨飯店，親自發放年終績效獎金，向員工表達高度肯定與感謝。2025年年終獎金平均發放達4.2個月，其中基層同仁最低皆可領取三個月以上，表現優異者最高可獲得5.355個月，整體水準明顯優於同業，充分展現台北老爺酒店重視基層、與員工共享經營成果的企業精神。

台北老爺酒店歡慶42週年，在全體同仁齊心努力下，2025年全年營收達創下開業以來歷史新高，營運表現再攀高峰。（圖／飯店旅宿業者提供）

台北老爺酒店總經理笹谷久雄表示，近年面對旅宿市場快速變化與人力環境挑戰，飯店持續深化服務品質、優化服務流程，並透過日航管理體系積極拓展國際行銷布局，才能在競爭激烈的市場中逆勢成長、再創佳績。這份成果，來自董事會的支持與信任，以及每一位同仁在第一線服務與後勤支援上的全力投入與相互協作。

