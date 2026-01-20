雲品攜手「了了礁溪」 五月以「隱世療癒酒店」定位重新開幕

記者李鴻典／台北報導

雲品國際（2748）今（20）日宣布，與宜蘭知名設計旅店「了了礁溪」簽署委託經營合約，成為雲品Collection在宜花東市場的最新布局。此案將保留「了了」原有的獨特禪學意境與建築風格，並導入隱世療癒與超越一泊三食的產品定位與理念，預計於今年5月重新開幕。

了了礁溪的「平原房」，感受到的是空間上的寬敞，更在落地窗前佈置了柔軟舒適的沙發座椅，讓旅客在此分享溫馨的假期時光。（圖／雲品國際提供）

雲品國際總經理丁原偉表示，「了了礁溪」以「如如不動，了了分明」的品牌精神與獨特的設計語彙，在市場上創造出極高的辨識度。未來雲品Collection 將尊重其原創設計與禪學底蘊，同時注入雲品細緻的服務流程、餐飲規劃與營運管理，以吸引重視精神療癒與生活美學的高端客群，讓旅客能真正體驗到「隱世療癒酒店」的靜謐奢旅。

在營運策略上，雲品規劃超越「一泊三食」的全包式住宿體驗，將首創「一泊 二盞 三膳」為產品核心理念，透過料理、飲品、療癒活動與深度體驗拉長旅客停留時間、提升住宿的感官體驗，進一步提升住房率與平均房價，更透過「設計力 × 服務力」的雙軌整合，目標將「了了」的品牌價值推向新高度，並持續強化雲品國際在療癒式度假市場的競爭力。

雲品國際於今年與了了礁溪VIVIR JiaoXi簽署委託經營合約，將打造隱世療癒酒店，給旅客更豐富多元的旅宿體驗。（圖／雲品國際提供）

餐飲方面，館內Habitat餐廳將成為體驗設計的重要一環，未來將引進米其林廚藝團隊服務早午餐、日式下午茶與套餐式晚餐，餐廳獨特的半開放式「鑿穴」設計，搭配大片落地窗引入的自然光，為用餐時光更添一份原始與前衛交融的獨特氛圍。雲品國際讓用餐成為旅程中的療癒延伸，而非單一配套服務。

「了了」一詞源自禪學，意指面對萬物變化，仍能保持內心澄澈寧靜。其建築本身即是一件藝術品，由自然洋行建築事務所曾志偉操刀，以巨大的不規則圓弧形「樹洞」有機體外觀，象徵生命起源與庇護所。飯店內的設計亦延續自然語彙，總計31間客房、七款房型，呼應不同場景，也依循著「曲線」與自然元素貫穿，例如「森林房」對應飽覽綠意、「日出房」遠眺龜山島，讓旅客在入住時與自然深度連結。

除了優雅的空間設計，「了了」也處處體現永續理念。建築外觀選用孟宗竹、吸濕調節的樂土內牆，到以台灣原生月桂葉編織的盆籃，每一項建材與家飾都選用在地或環境友善材料。館內設有藝廊空間，並規劃深度漫遊路線，讓旅客從居、食、藝、遊各面向重新體驗礁溪的在地風情與文化底蘊。

了了的房型中，建築師與設計師在空間中引入許多自然的隱喻， 幫助旅客沈澱擾攘的身心，期待能療癒旅客的身心。（圖／雲品國際提供）

雲品國際目前於雲品 Collection已有二處營運據點，分別有新北烏來「蘇卡利 漫活」與台東「寶桑町屋」;規劃與興建中的共有三處，分別有南投埔里「興悅溫泉」、嘉義太保「光禹野奢」及台中味丹富貴天心特區三大Villa Resort，預計於2027至2028年間陸續營運。隨著「了了」加入，雲品國際持續強化療癒酒店、高端度假市場佈局，並持續以委託經營模式提供差異化的旅宿服務產品給國內外的旅客。

