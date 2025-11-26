雲品溫泉酒店日月潭啟動「溫暖傳愛 Thanks & Giving」 以善意點亮年末感恩季

▲雲品溫泉酒店日月潭啟動「溫暖傳愛 Thanks & Giving」，捐血公益 × 聖誕願望 × 節慶料理，以善意點亮年末感恩季。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】迎接年末感恩季節，雲品溫泉酒店日月潭將於 11 月 27 日推出「溫暖傳愛 Thanks & Giving」系列活動，結合節慶氛圍、永續理念與在地關懷，讓度假飯店化身為公益中繼站，從日月潭出發，號召旅客與在地居民以行動傳遞溫暖。

11月27日上午10點至下午3點，雲品將與台中捐血中心於飯店前廣場舉辦捐血活動，邀請房客、社區居民及員工共同挽袖。現場將由專業醫護團隊全程把關，確保捐血流程安全順暢。雲品表示，每一袋熱血都將支援台中、彰化、南投、雲林等四縣市，成為維繫生命的重要力量。

▲雲品溫泉酒店日月潭啟動「溫暖傳愛 Thanks & Giving」，捐血公益 × 聖誕願望 × 節慶料理，以善意點亮年末感恩季。

為感謝每位善心捐血者，Nespresso 行動咖啡車將於現場提供多款咖啡免費飲用；前 50 名報名並於當日成功捐血者，可免費享用丹彤自助早餐乙客（當日入住旅客可改領單人下午茶）。雲品更設定「百人捐血目標」，若成功達標，飯店將於 LINE 官方帳號抽出一名幸運者，贈送定價 NT$23,800 的「雲品經典山景住宿券」乙張，以一趟療癒之旅回饋捐血者的愛心。

當晚 19:00 至 19:30，館內將舉行聖誕樹點燈與心願認領活動。點燈現場象徵希望的聖誕樹將璀璨亮起，營造溫馨浪漫的節慶氛圍，飯店也將以互動方式抽出一位在場賓客，贈送「雲品雙人下午茶」一組，藉此感謝旅客長期支持。

雲品今年持續與偏鄉小學合作，由原鄉學童親手書寫心願，製作成充滿童心與期待的「心願卡」──有人希望替奶奶添購保暖手套，有人想為家中添置烤箱，也有孩子寫下對學習的小小願望。所有心願卡將在點燈儀式中掛上樹梢，開放房客與民眾於線上平台認領，並由飯店統一購入並於聖誕節前送至學校。

這項活動已邁入第五年，累積協助超過 200 位偏鄉孩童實現心願，成為跨越山林與城市的溫暖橋樑。

為呼應感恩節的「分享與感謝」精神，雲品將於 11 月 27 日在丹彤自助餐廳推出限定節慶料理，包括胡桃派、南瓜派、南瓜濃湯、海鮮南瓜燉飯與青醬烤南瓜等應景菜色。主廚團隊以在地食材入菜，重現美式節慶餐桌的溫馨風味，讓家族旅遊、好友聚餐或情侶度假，都能在日月潭湖光山色中享受豐收的喜悅。

雲品長期投入 ESG，包括推動減塑政策、不提供一次性備品、採用在地小農食材、倡議永續旅遊與環境教育等。今年更進一步將捐血公益與偏鄉關懷活動串連，讓「度假」不只是身心放鬆，更是一種能為社會帶來正向力量的行動。

雲品期許透過這場「溫暖傳愛 Thanks & Giving」活動拋磚引玉，邀請更多旅客與社會大眾共同關心土地上的需求，讓愛與善意從日月潭畔擴散至城市、山林與每一個需要被照亮的角落。