雲品結盟維多麗亞酒店 3月起經營宴會項目

（中央社記者吳家豪台北9日電）觀光餐旅業者雲品國際拓展高端宴會事業版圖，今天宣布與維多麗亞酒店合作，從3月1日起由雲品國際團隊負責經營管理維多麗亞酒店的宴會項目，未來將由雲品旗下宴會事業體君品Collection營運與聯合接單。

雲品國際總經理丁原偉透過新聞稿表示，雲品國際與雲朗觀光始終致力於產業間的合作，跨足同業的委託經營自茹曦酒店餐飲宴會事業、礁溪了了的旅宿經營管理後，雲品國際持續深耕高端宴會餐旅事業。

丁原偉說，與維多麗亞酒店的合作，是看好雙方對於產業營運間有高度共識，也看見未來星級酒店宴會廳重新定義與風格再造，期待能夠延伸君品Collection的服務優勢共同合作，一起將市場做大。

雲品國際指出，維多麗亞酒店的宴會廳與雙囍中餐廳，自3月1日起將由君品Collection規劃婚宴產品與餐飲服務，中餐廳未來將以預約包場形式，依據客戶需求量身訂製宴會體驗。（編輯：潘羿菁）1150209