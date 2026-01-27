雲嘉南分署力推在地品牌與遊程 打造春節新選擇

迎接農曆春節，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今年攜手「微型創業鳳凰」計畫，精選推薦三家具在地特色業者年節商品，均結合在地食材、專業製程與創新經營模式，展現地方產業多元樣貌，也期望藉此支持在地創業發展。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，此次推薦的三家業者涵蓋年節送禮、日常品味及親子休憩等不同消費，展現「微型創業鳳凰」計畫輔導多元面向，透過創業課程、專業顧問輔導及低利週轉金等資源，協助創業者穩健經營、深化品牌特色，也讓在地優質商品與服務能被更多民眾認識，期盼民眾能多支持在地商品、走訪特色店家，以行動支持在地創業能量，促進地方產業永續發展。

廣告 廣告

劉邦棟分署長介紹臺南的「日安良食」鳳凰尊爵禮盒，選用在地小農原料，製程強調天然無人工添加，結合傳統工法與健康理念，兼具品質與特色，是代表府城的年節禮；嘉義民雄火車站周邊的「咖啡學」由青年創業者透過圓夢計畫投入，從生豆挑選、烘焙到沖煮皆自行完成，並採取高品質平價經營策略，今年推出限量春節耳掛咖啡禮盒，可滿足企業與個人送禮需求。

雲林虎尾的「饗戀鬆餅」由返鄉青年創立，結合餐飲與親子友善空間，有戶外花園、生態觀賞區及兒童遊戲空間，還有鬆餅與飲品，提供春節走春與親子休憩消費選擇；欲進一步了解相關創業輔導措施，可至勞動部「微型創業鳳凰」計畫網站查詢。