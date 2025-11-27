雲嘉南分署推職涯門診 助轉職者探索自我精準就業

雲嘉南分署職涯門診運用專業工具，協助民眾爬梳自身特質、興趣與就業經驗，引導建立適合的職涯發展策略。（雲嘉南分署提供）

為協助轉職及待業者釐清個人職涯發展方向，提高求職準備度、加速就業，勞動部雲嘉南分署轄下各就業中心每年皆透過辦理就業促進課程，提供小團體或一對一免費職涯門診諮詢，除運用專業工具協助爬梳自身特質、興趣與就業經驗，更暖心陪伴、逐步引導民眾建立適合的職涯發展策略，加強求職自信心，幫助學員精準媒合職缺，順利找到職涯定錨點。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，職涯門診服務模式可分為二人以上的小團體，以及一對一的深度諮詢服務，活動內容不會主動設定工作職缺，而是讓學員透過分享其求學、就業或成功達成某目標之經驗，講師再將其能力特質及就業需求進行剖析與整合，另民眾若是比較靦腆害羞的I型人，或是想更加深入探索個人潛能，也可選擇參加個別深度諮詢，講師皆會透過觀察即時回饋學員的狀況，按照不同職涯輪廓介紹對應的職業種類。

畢業於航空工程系、曾任工程師數年的小昀，因對工作缺乏成就感與熱情進而離職，並報名個別深度諮詢課程，諮詢師從其成長背景、人生經驗到性格特質進行深層探索，透過生涯診斷工具讓他重新認識自己，學習將劣勢轉化為積極的行動策略，最終以全然不同的心境選擇重返熟悉的航空產業。

另一位學員宜佳，工作是協助個人與企業打造品牌形象魅力的「衣療師」，因工作的不穩定使財務出現問題，徘徊在堅持創業或回歸職場的路口，所幸透過小團體課程及個別深度諮詢服務後，在諮詢師的引導下釐清內在不安的潛在根源，重新肯定自身的專業價值，研擬出具體的經營策略，讓創業之路逐步從構想走向落實。

劉邦棟說，雲嘉南分署提供的職涯門診諮詢服務不僅是幫忙尋職，更是協助民眾重新認識自己、梳理人生方向進而獲得安定，透過暖心的陪伴讓民眾步步紮實前行、實現理想。