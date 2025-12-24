雲嘉南分署攜手企業打造中高齡友善職場 5單位榮獲「2025友善就業菁采獎」





為表揚促進中高齡及高齡者就業之卓越企業與推手，勞動部於日前舉辦「2025友善就業菁采獎」頒獎典禮，勞發署雲嘉南分署多年來積極推動友善就業措施，透過主動訪視、專業輔導與資源媒合，引導轄區單位改善工作環境並落實友善政策，成果十分亮眼。今年共有五家單位從眾多參賽者中脫穎而出，展現雲嘉南地區推動友善職場的深厚能量。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，本屆獲獎單位透過回聘制度、職務再設計、健康促進及跨世代合作等多項措施，展現對中高齡及高齡員工的用心與關懷，藉由雲嘉南區銀髮人才資源中心導入中高齡就業輔導團進場輔導，協助企業檢視作業流程與工作環境，提出改善建議，讓友善措施能更完善地落實，讓友善職場具體呈現，也讓每位員工的價值被充分看見。獲獎單位分別為：璨揚企業股份有限公司、發得科技工業股份有限公司，以及財團法人嘉義市私立瑞泰老人長期照護中心，榮獲大型企業、中小企業及非營利組織類別的「職場領航組」肯定。

廣告 廣告

璨揚企業以「寶寶列車」制度鼓勵同一家族共同任職，並增設減壓地墊與輔具，減輕久站作業負擔，同時協助中高齡員工生涯規劃，展現企業在人本關懷上的深度投入；發得科技則擁有成熟的回聘制度，中高齡留任率高達 98%，並邀請日本顧問團隊協助優化生產流程，使經驗傳承更加順暢，整體效率與職場氛圍皆明顯提升；瑞泰照護中心導入個人化輔具與 AI 系統，有效減輕照護人員負荷；並由營養師統籌餐食設計，使員工在身心健康方面獲得全面支持，打造科技與人本兼具的友善照護環境。

另外兩家傑出推手獎則由自鵬紙器處長蔡金蘭及永芳鐵鍊課長曾其富獲得。蔡金蘭長年帶領企業推動健康促進與友善措施，協助自鵬紙器連續 17 年通過健康職場認證，更協助員工參與模範勞工選拔，積極讓勞工的努力被社會看見。曾其富課長則透過回聘制度、職務再設計與跨世代合作機制，改善作業流程並推動彈性工時，使員工能兼顧家庭與工作，成功營造更具支持性與溫度的職場文化。

劉邦棟進一步補充，中高齡及高齡勞動力是企業穩健發展的重要基石，其專業經驗與技術更具不可取代的價值。今年轄區內共有五家單位在全國眾多參賽單位中脫穎而出，不僅顯示企業端的努力，更是對雲嘉南分署長期推動友善就業、導入專業輔導與積極鏈結資源的高度肯定，未來將持續整合多方資源，提供友善就業措施、職務再設計輔導、僱用獎助及人才培訓等服務，協助企業打造更加友善、永續、共好的職場環境，讓每位勞工都能安心發揮專長。相關資訊歡迎撥打雲嘉南區銀髮人才資源中心專線06-2751717；或至「45+就業資源網」（https://45plus.wda.gov.tw/）查詢。



更多新聞推薦

● 國民黨提2026縣市長首波提名 謝龍介戰南市、柯志恩選高市、蘇清泉戰屏縣、吳秀華選台東縣