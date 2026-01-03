雲嘉南分署職訓 報名至3/17止

勞動部雲嘉南分署自辦失業者職訓，報名到三月十七日。（雲嘉南分署提供）

記者盧萍珊∕官田報導

勞動部勞發署雲嘉南分署每年自辦失業者職業訓練課程，涵蓋電機、電子、營建、機械等四大類別、近三十個職類，除協助失業者習得一技之長找到工作，亦希望提供產業所需戰力。

畢業於高雄科技大學輪機工程系的Mark，選擇船舶輪機維修工作，雖然年薪優渥，但因長時間在海上，生活空間與自由度大幅受限，加上工作屬定期契約，長期累積的生活不適應與職涯不穩定性，工作兩年後決定轉職。

Mark決定投入離岸風電產業，但須先取得工業配線或室內配線的乙級技術士證照，幾經比較後參加雲嘉南分署自辦職前「工業配線班」，課程涵蓋檢定重點外，更著重電路原理解析與業界實務操作，且訓練免學費、大幅降低待業期間參訓的經濟壓力，訓後不僅順利取得工業配線乙級證照，更成功投入離岸風電產業擔任離岸運維技師、年薪上看百萬元。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，雲嘉南分署一一五年度第一期及第二期自辦職訓課程，受理報名至三月十七日止，其中與配線相關的就有工業配線、儲能（系統）建置與運維、能源管理工業控制、應用電子（太陽能光電技術應用）、電工水電等六門課程，詳細課程內容可上雲嘉南分署官網 (https://yct168.wda.gov.tw)了解，或撥０六─六九八五九四五轉一０九九洽詢。