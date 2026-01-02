雲嘉南分署自辦失業者職訓課程

為協助待業者習得專業技能接軌職場及配合國家產業發展及區域產業需求，勞動部勞發署雲嘉南分署每年辦理至少四期自辦失業者職業訓練課程，涵蓋電機、電子、營建、機械等四大類別近卅個職類，協助失業者習得技能，也提供產業所需即戰力；廿八歲曾任輪機維修員的青年馬克，為獲得更加穩定的工作機會參加分署自辦職前「工業配線班」，成功轉職離岸風電產業、開啟百萬綠領職涯。

馬克原擔任船舶輪機維修工作，雖然年薪優渥但需長時間在海上，生活空間與自由度受限，長年與家人分離，最終決定轉職離岸風電產業，但卻有取得工業配線或室內配線乙級技術士證照就業門檻，經多方比較，坊間證照補習班收費動輒好幾萬元，且教授內容多以檢定題型為主，雲嘉南分署自辦職前「工業配線班」除有貼近業界的訓練設備，還有免學費等各項利多，決定報名參訓。

馬克說，分署「工業配線班」課程除涵蓋檢定重點，更著重電路原理解析與業界實務操作，內容完整且貼近產業需求，且訓練免學費、大幅降低待業期間參訓的經濟壓力；訓後不僅取得證照並成功擔任離岸運維技師，每月雙週作業工作制度讓他得以工作、家庭、生活三方平衡，且年薪還有增長空間。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署自辦職訓師資專業、課程多元且設備完善，為減輕失業者負擔除參訓免費，還提供遠道學員平價宿舍；今年第一、第二期自辦職前課程已開始受理報名至三月十七日止，歡迎上分署官網查詢。