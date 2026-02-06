雲嘉南分署邀檢察官分享辦訓避雷心法

勞發署雲嘉南分署邀檢察官教企業辦訓「避雷心法」，吸引進百位企業代表參與，協助落實辦訓品質也避免踩線。（記者李嘉祥攝）

▲勞發署雲嘉南分署邀檢察官教企業辦訓「避雷心法」，吸引進百位企業代表參與，協助落實辦訓品質也避免踩線。（記者李嘉祥攝）

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署特於臺南市勞工育樂中心舉辦「事業單位辦訓補助說明會」，為深化事業單位對專業倫理、誠信辦訓及公益揭弊保護觀念，邀臺灣臺南地方檢察署檢察官周映彤主講「企業誠信及法紀觀念」，分享辦訓過程中可能涉及的法律風險與實務避雷心法，將廉能誠信觀念融入各行各業，讓近百位參與企業單位獲益良多。

周映彤檢察官於講座中引用多起實際司法案例，深入淺出說明事業單位辦訓時常見違法態樣，以及違反誠信與專業倫理可能涉及的刑事責任，提醒企業追求經營績效與組織成長同時，更應重視整體職業誠信與法遵意識，同時也介紹刑法及貪污治罪條例相關規定，並以簡明方式說明近期備受關注的「公益揭弊者保護法」，協助企業提升法律素養與反貪意識，現場並安排有獎徵答互動。

雲嘉南分署技正楊慶元表示，分署去年透過「企業人力資源提升計畫」、「充電起飛計畫－協助事業單位辦理在職訓練」及「小型企業人力提升計畫」等方案，補助轄區近七百家企業辦理員工在職訓練，開辦超過六千五百門課程，近七萬人次勞工受惠，盼透過說明會提醒企業在辦訓過程中留意法令規範，避免誤觸法律紅線，也強化企業對誠信經營與專業倫理的重視與認同。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，為持續協助企業強化競爭力、培育優質人才，勞動部各項企業培訓補助措施正受理申請中，鼓勵企業依自身需求與條件擇定合適的培訓資源提出申請，詳情可洽詢分署。