雲嘉南分署1、2月連辦39場徵才

為協助民眾掌握最新就業機會，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今年一至二月將於轄內辦理卅九場徵才，邀請一百廿二家優質企業提供二千一百多個工作機會，職缺跨足半導體、製造業、民生服務及傳統產業等多元領域，其中科技大廠緯穎智造一口氣開出超二百個職缺，另台灣矽科宏晟科技也以上看十萬元的高薪搶才，顯示就業市場旺盛需求。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，農曆年前後為求職與轉職高峰期，企業用人需求增加，分署特規劃於雲嘉南地區辦理卅九場徵才活動，讓求職者與企業代表直接面談；現場也結合履歷健診及職涯諮詢服務，全面提升求職競爭力。

劉邦棟分署長說明此期徵才涵蓋半導體製造、電子產業、食品、批發零售、醫療生技及傳統製造等多個行業，徵求設備操作、製造技術、行政支援、服務接待及倉儲物流等，展現企業對專業人才強烈需求。

劉邦棟分署長也呼籲民眾，若尚未明確求職方向，可善用分署職訓資源培養第二專長，今年第一及第二期自辦職前訓練課程將開放報名至三月十七日止，課程包括工業配線、儲能系統建置與運維、能源管理工業控制、應用電子－太陽能光電技術應用、電工及水電等六門專業技術課程，內容緊扣綠能與智慧製造，學費全免，歡迎有興趣者踴躍報名；相關訊息可洽詢分署所屬就業中心或服務台，也建議利用線上查詢系統掌握最新職缺資訊、活動與職訓課程資訊，亦可上雲嘉南分署官網或臺灣就業通網站查詢及報名。