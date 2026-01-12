雲嘉南分署39場徵才 釋出逾2千職缺

因應農曆春節求職與轉職高峰，雲嘉南分署將辦理三十九場徵才，協助民眾找工作。(雲嘉南分署提供)

記者盧萍珊∕官田報導

配合農曆春節前後求職與轉職高峰，勞動力發展署雲嘉南分署一至二月在雲嘉南將舉辦三十九場徵才活動，超過百家優質企業參與，提供逾二千一百個工作機會，職缺跨足半導體、製造業、民生服務及傳統產業等多元領域；其中科技大廠「緯穎智造」開出超過二百個職缺，「台灣矽科宏晟科技」則以月薪上看十萬元搶才，顯示就業市場的需求。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，農曆年前後企業用人需求增加，分署特別在雲嘉南地區舉辦三十九場徵才活動，共有一百二十二家廠商提供就業機會，讓求職者能夠與企業代表直接面談，現場並結合履歷健診及職涯諮詢服務，全面提升求職者競爭力，找到理想的工作。

參與徵才涵蓋半導體製造、電子產業、食品、批發零售、醫療生技及傳統製造等多個行業，職缺有設備操作、製造技術、行政支援、服務接待及倉儲物流等，民眾可上雲嘉南分署官網查詢。台灣矽科宏晟科技針對研發工程師開出百萬年薪、矽品精密徵求設備助理工程師的月薪上看六萬元、東星眼鏡的驗光師起薪四萬三千五百元，顯示企業對專業人才的強烈需求。

劉邦棟說，除擴大舉辦徵才活動，民眾也可報名分署的職訓課程培養第二專長，報名至三月十七日止，現有工業配線、儲能系統建置與運維、能源管理工業控制、應用電子（太陽能光電技術應用）、電工及水電等六門課程，學費全免。