雲嘉南分署5業者榮獲友善就業菁采獎

雲嘉南分署攜手企業打造中高齡友善職場，分署長劉邦棟肯定五家單位榮獲「二零二五友善就業菁采獎」。（記者李嘉祥翻攝）

▲雲嘉南分署攜手企業打造中高齡友善職場，分署長劉邦棟肯定五家單位榮獲「二零二五友善就業菁采獎」。（記者李嘉祥翻攝）

勞發署雲嘉南分署積極推動友善就業措施，透過主動訪視、專業輔導與資源媒合，引導轄區單位改善工作環境，轄內璨揚企業等五家單位榮獲勞動部「二零二五友善就業菁采獎」，展現雲嘉南地區推動友善職場深厚能量。

璨揚企業以「寶寶列車」制度鼓勵家族共同任職，協助中高齡員工生涯規劃；發得科技中高齡留任率九成八，並邀日本顧問團隊協助優化生產流程；瑞泰照護中心導入個人化輔具與AI系統，減輕照護人員負荷並由營養師統籌餐食設計，打造科技與人本兼具的友善照護環境，榮獲大型企業、中小企業及非營利組織類別「職場領航組」獎。

廣告 廣告

自鵬紙器處長蔡金蘭長年帶領企業推動健康促進與友善措施，協助公司連續十七年通過健康職場認證及員工參與模範勞工選拔；永芳鐵鍊課長曾其富透過回聘制度、職務再設計與跨世代合作機制改善作業流程並推動彈性工時，二人榮獲「傑出推手獎」。

劉邦棟分署長表示，中高齡及高齡勞動力是企業穩健發展重要基石，其專業經驗與技術具不可取代的價值，分署藉由雲嘉南區銀髮人才資源中心導入中高齡就業輔導團進場輔導，協助企業檢視作業流程與工作環境，提出改善建議，讓友善措施能更完善地落實，也肯定獲獎單位透過回聘制度、職務再設計、健康促進及跨世代合作等措施，展現對中高齡及高齡員工的用心與關懷；未來分署會持續整合多方資源提供友善就業措施、職務再設計輔導、僱用獎助及人才培訓等服務，協助企業打造更加友善共好職場。