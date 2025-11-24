雲嘉南區銀髮人才資源中心工作坊協助企業員工跨世代合作 打造共好團隊

雲嘉南區銀髮人才資源中心辦理團隊潛力解碼 × 共好拼圖板工作坊，協助企業員工跨世代合作，打造共好團隊。（記者李嘉祥攝）

▲雲嘉南區銀髮人才資源中心辦理團隊潛力解碼 × 共好拼圖板工作坊，協助企業員工跨世代合作，打造共好團隊。（記者李嘉祥攝）

台灣邁入超高齡社會，不僅銀髮就業成為重要議題，企業在世代組成與溝通模式上挑戰也日益顯著；為協助企業因應變化，雲嘉南區銀髮人才資源中心以「世代共融 × 能力補位」為理念辦理「團隊潛力解碼 × 共好拼圖板」工作坊，佳皇紙業積極參與，運用 SMARTER 目標設定法與 POW 架構導入部門運作流程，建立跨世代對話機制，透過特質剖析、換位思考與共同決策等工具，團隊從認識差異邁向善用差異，擬定出符合企業需求的跨世代溝通與合作行動方針。

廣告 廣告

工作坊課程結束後，銀髮中心「中高齡就業輔導團」安排專業委員進場輔導，協助企業逐項檢視行動方針的可行性與落地狀況；經實地訪視與輔導後，委員對佳皇紙業落實程度給予高度肯定。企業內部回饋指出，依循行動方針調整後認知差異情況明顯下降、部門協作效率提高跨世代員工的信任感與工作氣氛也明顯提升，展現中高齡人才於職場中持續貢獻與共創價值的潛力，為推動世代合作注入新動能。

佳皇紙業分享，過往內部員工年齡層橫跨不同世代，因世代差異在溝通節奏與決策方式上偶有摩擦；透過工作坊課程，不同世代員工重新看見彼此的思考與行為邏輯，並透過「能力補位」概念重新檢視工作分工，資深員工具備的專業經驗與年輕員工的創新觀點能相互補強、共同前進；年輕同仁變得更願意理解資深員工的專業脈絡，而資深同仁也展現更開放態度接受數位工具，整體合作文化更加正向。

佳皇紙業董事長說，以往跨世代容易因觀念不同而產生衝突，工作坊讓員工學會先理解、再表達，透過 POW 架構與 SMARTER 方法，更能聚焦共同目標，找到彼此補位的位置，團隊氣氛變得更好。

雲嘉南分署分署長劉邦棟表示，佳皇紙業案例充分展現世代合作價值，透過特質理解、SMARTER與POW架構導入，有效協助企業改善溝通效率，更營造出尊重與共榮的工作文化，讓不同世代都能在職場中找到價值定位，攜手創造永續未來，這正是分署及銀髮中心推動世代共創的初衷，也鼓勵想了解更多關於世代議題及多元職場支持的資源洽詢雲嘉南區銀髮人才資源中心（06-2751717）；更多協助中高齡者及高齡者就業、雇用相關資訊可至「45+就業資源網」或洽雲嘉南區各就業中心。