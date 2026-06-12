雲嘉南志工成長營 精進分享美善足跡

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雲嘉南區四合一幹部成長營，約有630位雲嘉南地區的志工，齊聚在台南善化聯絡處，透過事前跨區合作，讓這個成長營，彼此激盪、學習，分享各區志工的努力。

四肢伸展，有助接下來的腦力激盪，讓小組討論好熱絡，雲嘉南區四合一幹部成長營，更分享好消息，雲林聯絡處的未來藍圖。

慈濟志工 余天助：「這好像有個菩提葉的概念，看今年是否能動土，我們一起來努力啦。」

這項工程歷經多年努力，將邁入新里程，但斗六和氣隊長吳寶唐，卻因病辭世。

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慈濟志工 歐柏銘：「斗六和氣在目前運作下來，要非常感恩吳寶唐師兄，傳承大白牛精神，我們不能悲傷，但是要更精進更努力。」

志工齊心，繼續這未完成的志業，而這次的幹部成長營，約有630位雲嘉南志工齊聚在善化聯絡處，嘉義等區志工得提前2個月跨區準備。

慈濟志工 陳當世：「首次承擔協調組，說真的對我來講，心情非常忐忑，最大收穫就是，我知道怎樣去作團隊的運作。」

跨區合作，經驗交流，也激盪出更多能量，在菩薩道攜手前行。

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