雲嘉南打造中草藥生技廊道

嘉義大學25日舉辦「2025校務諮詢暨產學顧問大會」，校長林翰謙（左四）、國家中醫藥研究所長蘇奕彰（左三）及產官學研醫各界代表齊聚，致力推動本土中藥發展。（廖素慧攝）

嘉義市積極爭取衛福部國家中醫藥研究所設立分所，研究所長蘇奕彰25日表示，新冠肺炎疫情後中藥被視為戰略物資，中醫藥研究所升格為「行政法人中醫研究院」，設置條例已送至行政院會，希望未來有機會在嘉義設中草藥基地，串聯中彰投雲嘉南打造「中草藥生技廊道」。

嘉義大學25日在蘭潭校區舉辦「2025校務諮詢暨產學顧問大會」，產官學研各界代表齊聚一堂，嘉大發表生技、農業、食品科技、中草藥、教育、醫療及智慧科技等領域共30篇與產業合作研發的創新成果，22家產業市集攤位展示最新研發產品。

媒體詢問有關嘉義市爭取國家中醫藥研究所來設立分所的進度，蘇奕彰表示，已提出國家中醫藥研究所改制為「行政法人國家中醫藥研究院」設置條例送至行政院會，希望今年或明年上半年能獲得行政院、立法院兩院核定。

蘇奕彰還提到，台灣有9成中草藥從中國大陸、東南亞、美洲等進口，COVID-19疫情造成「台灣清冠一號」掀起全球搶藥潮，中草藥需求增加3成，中草藥已被視為戰略物資，政府推動重要中草藥本土種植，同時與越南、泰國等國家契作，許多立委更建議利用台灣休耕農地種植，以替代進口中藥。

蘇奕彰還說，俄烏戰爭使得中國有些農地轉種糧食，中藥價格上漲，台灣將發展從原料到產品「MIT（台灣製造）」的中草藥產業鏈，產製優質中藥，提升全球競爭力，衛福部正規畫串聯中彰投雲嘉南打造「中草藥生技廊道」，嘉義會是重要的中心。