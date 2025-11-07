雲嘉南濱海國家風景區管理處整合南區觀光圈攜手馬來西亞華旅公會 跨國合作展現南台灣旅遊新魅力

【記者 彭姿穎／台南 報導】在全球觀光復甦與東南亞市場競爭白熱化之際，交通部觀光署南區觀光圈再次以整合力出擊！交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處（以下簡稱雲嘉南管理處）特別與交通部觀光署駐吉隆坡辦事處合作，邀請馬來西亞華人旅遊業公會，於11月5日至10日展開為期六天五夜的「馬來西亞踩線交流行程」，並於11月6日晚間在台南大員皇冠假日酒店舉辦「南區觀光圈與馬來西亞華人旅遊業公會」媒合晚會。雙方透過50家業者深度行程與產業對接，讓國際產業業者實地體驗台灣南區的自然生態、人文風情與永續旅遊魅力，展現南區觀光圈推動國際市場的實際行動方案。

本次踩線團從桃園啟程，途經雲嘉南三縣市外，同時串聯高雄及屏東，一次呈現台灣南區專屬山林、漁村與城市的多元面貌。行程包含嘉義布袋好美里船屋生態導覽與「摸蛤蜊濕身秀」、北門井仔腳鹽田鹽業文化體驗、旗山老街與糖鐵故事館巡禮、駁二藝術特區、高雄港灣景觀探索及大鵬灣濕地魚線椅手作等，並於台南楠西「果農之家」親手製作果醬，體驗「從產地到餐桌」的永續農遊精神。行程規劃融合海洋、信仰、文創與農業特色，展現南區觀光圈「山海共遊」的整合魅力。

媒合晚會現場更匯集雲嘉南濱海、西拉雅、大鵬灣及茂林50位國家風景區管理處代表與觀光圈業者，與馬來西亞業者深度討論，並聚焦生態旅遊、親子度假、文化體驗與特色伴手等主題。馬來西亞業者對南台灣豐富的文化底蘊與慢旅節奏表達高度興趣，並提出未來合作構想；馬來西亞華人旅遊業公會副總秘書長黃利澤表示，馬來西亞全人口約3300萬人，其中華人佔了將近25%，也就是近800萬人，不僅具有一定的經濟能量，對旅遊市場的消費力也極具影響力。台灣長年以來一直是馬來西亞華人最喜愛的旅遊目的地之一，無論是語言文化的親近、飲食習慣的相通，或是自然風光與人文底蘊的吸引，都讓台灣成為許多馬來西亞旅客心中的「第二個家」。他強調，馬來西亞華人對台灣的印象始終充滿溫度與好感，這不僅是旅遊選擇，更是一份情感連結的延續。未來期盼透過更多像此次這樣的踩線交流與產業合作，持續深化雙方互動，讓更多馬來西亞旅客親身體驗台灣的美好，促進雙邊觀光的長遠發展。

南區觀光圈國際推廣主辦單位雲嘉南管理處徐振能處長表示，馬來西亞為台灣新南向市場的重要推動國家，近年旅客結構穩定且消費潛力持續成長。本次踩線重點期望旅行業者更進一步發現全新南台灣的秘境景點，進而開創更具心動，感動與驚喜的創新商品，本次不僅要感謝吉隆坡辦事處協助，更要感謝馬來西亞華人旅遊業公會的支持，希望未來能透過地方業者與觀光圈區域品牌能量，展現南台灣作為國際旅遊市場新重心的潛力。同時亦將持續與航空公司、國際OTA及媒體平台合作，深化區域整合與品牌共創，讓「文化、自然與永續」成為南台灣觀光的國際語言。

透過此次媒合晚宴與實地踩線，馬來西亞業者親身感受到南台灣的熱情與創新。南區觀光圈也將以此次合作為起點，持續推動國際市場策略，串聯品牌、通路與體驗，落實「Taiwan Waves of Wonder 台灣魅力 驚喜無限」的品牌願景，讓更多國際旅客看見南台灣觀光的新風貌與永續價值。（照片雲嘉南管理處提供）