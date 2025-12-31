雲嘉南濱海送夕陽 近2千人參與

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處昨（三十一）日傍晚於臺南北門「井仔腳瓦盤鹽田」舉辦「雲嘉南濱海鹽續幸福·送夕陽音樂會」，吸引近二千人參與，在夕陽、音樂與祝福交織下歡送二零二五年最後一道夕陽、迎接嶄新的二零二六年到來。

方順吉及黃文龍老師以演唱及薩克斯風為音樂會揭開序幕，知名小提琴家康妮媚悠揚旋律伴隨夕陽緩緩落下，參與民眾在音樂與鹽田夕照中揮別今年最後一道夕陽；現場除規劃福鹽袋吊飾手作及自備環保餐具兌換平安鹽袋活動，還有雲嘉南咖啡鹽究院晨寓咖啡、成功鹽及李記烏魚子聯名展示；「鹽續幸福」透明明信片讓民眾寫下祝福加蓋當天限定郵戳寄給親友。

送夕陽活動也結合地方信仰文化，於音樂會活動尾聲邀民眾參與北門井仔腳興安宮祈福敲鐘儀式，在迴盪鐘聲中送舊迎新，開啟新年祝福序章。外交部雲嘉南辦事處副處長林文俊、雲嘉南管理處長徐振能、南市觀光旅遊局專門委員丁玲琍、北門區長林建男、台南郵局長梁麗妍、台江國家公園六孔站主任陳少穎、北門農會總幹事陳柏凱、台灣守護文創董事長陳仁昌、南鯤鯓代天府常務監事邱敏華等宮廟、學校、民代及觀光產協會均出席。

徐振能處長歡迎大家於今年最後一天到全台最具鹽業文化代表性的「井仔腳瓦盤鹽田」送夕陽，感謝經營團隊臺灣守護文創以永續旅遊為觀光品牌，串連產業、文化、學校及公部門，將井仔腳瓦盤鹽田之美推廣給國內觀光客，並陸續榮獲亞太旅行協會環境保育類環境教育計畫金獎及行銷類旅遊攝影金獎、台灣永續行動獎金級及亞太永續行動獎銅級、柏林旅展金城門獎生態旅遊類銀星獎、台灣觀光永續獎銅級獎、第二屆觀光亮點獎百大亮點及最佳國際推薦獎，以及入選全球百大目的地故事獎等多項國內外獎項。徐振能處長指出，管理處將持續透過多元活動，吸引更多人走進雲嘉南濱海，感受土地、人文與自然交織而成的美好風景。