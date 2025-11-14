雲嘉南濱海雙景點奪觀光亮點大獎

北門井仔腳瓦盤鹽田榮獲第二屆「觀光亮點獎-最佳國際推薦獎，雲嘉南管理處長徐振能代表出席領獎。（雲嘉南管理處提供、記者李嘉祥翻攝）

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處轄內北門井仔腳瓦盤鹽田勇奪第二屆「觀光亮點獎－最佳國際推薦獎」，雲林金湖休閒農業區口湖遊客中心－甘苦人魅力農店亦榮獲「最佳國旅創新獎」，為即登場的「二零二五鯤鯓王平安鹽祭」添光；慶賀雙喜臨門，雲嘉南管理處昨（十四）日起推出「北門王爺藝饗節」集章遊，邀民眾來集章抽「黃金」。

北門井仔腳瓦盤鹽田是國際獎項常勝軍，曾榮獲亞太旅行協會環境保育類－環境教育計畫金獎、行銷類－旅遊攝影金獎，台灣永續行動獎金級及亞太永續行動獎銅級、柏林旅展金城門獎生態旅遊類銀星獎、台灣觀光永續獎銅級獎，並入選「全球百大目的地故事獎」。

雲嘉南管理處長徐振能表示，井仔腳瓦盤鹽田是台灣現存最古老的鹽田，延續二百年瓦盤鹽田曬鹽技法，白色雪白小山形成獨特白金景觀，亦引進民間資源開發多元白金鹽伴手禮，結合當地社區、旅遊業，透過「鯤鯓王平安鹽祭」打造兼具文化保存、環境教育的永續旅遊目的地，吸引國內外遊客來訪。

徐振能處長說，井仔腳瓦盤鹽田今年於全台一九一個推薦亮點中入選「最佳國際推薦獎」，展現永續發展、區域共榮、品牌及創新魅力，未來會持續以永續旅遊做為觀光品牌，將井仔腳瓦盤鹽田的美麗推廣給國內外遊客。

徐振能處長也說明入選「最佳國旅創新獎」的金湖休閒農業區有豐富創新農遊體驗、小農商品展售，讓遊客欣賞海岸、濕地景觀外，還能體驗多元產業活動；在地特色餐飲「鹽工便當」以烏魚子入菜；另「北門王爺藝饗節」集章遊活動期間自即日起至明年三月十日，歡迎民眾走訪北門六宮廟邊玩邊祈福，集滿六宮印章有機會抽中黃金、手機。