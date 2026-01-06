雲嘉南濱海鹽味餐桌音樂會 1/17雲林口湖熱鬧開桌

▲海將軍

歌聲配海味！王彩樺、羅時豐星光登場

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處115年1月17日（星期六）中午於雲林口湖遊客中心舉辦「2025-2026 雲嘉南濱海—鹽續幸福・鹽味餐桌」音樂會，邀請民眾一同品嘗雲嘉南濱海的在地好味道，活動當日除了提供使用在地農漁產製作的美味料理，更邀請知名歌手藝人登台演出，歡迎有興趣的民眾把握機會上網報名。

▲演唱陣容。▼鹽味餐桌菜色。

雲嘉南管理處徐振能處長表示，繼去年12月31日在井仔腳瓦盤鹽田送走2025年的最後一道夕陽後，緊接著迎接今年的首波活動「鹽續幸福．鹽味餐桌音樂會」，這次特別安排於雲林口湖遊客中心推出餐桌音樂會，這裡不僅是雲林縣唯一1,600多公頃的養殖漁業生產專區，也是口湖地區濕地生態園區作為推廣環境教育與國際交流的重要據點，目前由獲獎連連的雲林縣口湖鄉金湖休閒農業發展協會經營，於2024年拿下首屆台灣觀光金獎、去(2025）年榮獲第2屆觀光亮點獎的「最佳國旅創新獎」，廣場上的「海將軍的頭冠」裝置藝術是雲林口湖的重要地標之一，曾榮獲2020義大利國際 A’設計大獎與2020巴黎DNA設計獎，希望透過活動的舉辦，讓更多遊客來到口湖鄉體驗周邊濕地的生態之美，歡迎大家走進口湖，感受生態、土地與海風的溫度，透過餐桌美食佳餚與歌手們精采表演，增添新年新氣象。

▲椬梧滯洪池

鹽味餐桌的菜色由布袋魅力商圈店家以及榮獲台灣百大伴手禮得獎名店「茗城美食」製作，包含蒜頭蛤蠣雞、金鑽蛤蠣海鮮粥、清蒸龍虎斑、鰻魚米糕、龍膽火鍋、烏魚子全盤、蒜苗烏魚腱、白醋大蝦、鮑魚拼美美地瓜等多達11道的豐盛料理，皆使用雲林、嘉義在地特色農漁產用心製作，讓味蕾感受到食材的美味，活動也特別邀請鐵肺大叔羅時豐、台灣濱崎步王彩樺與女兒路昀熙、歌壇新星吳秉辰、甜心寶貝魏嘉榆，以及最佳拍檔方順吉與黃文龍等知名歌手助陣，讓民眾享用在地美食之餘，也可以近距離欣賞歌手的精采表演。

▲金湖休閒農業區多元地區產業

「鹽續幸福．鹽味餐桌音樂會」自即日起開放報名至1月12日截止，每桌費用新臺幣8,000元，共開放15桌（每桌10人），額滿為止，歡迎大家手刀報名（報名網址：https://www.beclass.com/rid=30502576949ffb69facb）。用餐完的午後，口湖遊客中心還有提供免費租借自行車服務，來一趟自行車之旅，前往認識擁有「雲林版小日月潭」美稱的椬梧滯洪池、走訪梧北社區尋找社區中的小雨燕拼貼與特色「鐵窗花」，深度體驗在地故事，還可以前往購買由青年返鄉接手家業的職人李記烏魚子與成功鹽聯名推出，由烏金與白金結合的「海味雙金烏魚子」尊榮伴手禮。更多系列活動將持續推出，活動詳情與資訊，請持續關注「雲嘉南，好好玩!!!（雲嘉南濱海風景區）」臉書粉絲專頁。（照片雲嘉南管理處提供）