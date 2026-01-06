雲嘉南濱海鹽味餐桌音樂會 17日開桌

雲管處雲嘉南濱海鹽味餐桌音樂會將於雲林口湖熱鬧開桌，以歌聲配海味，也建議餐後到滯洪池看生態及尋找特色鐵窗花。（記者李嘉祥翻攝）

▲雲管處雲嘉南濱海鹽味餐桌音樂會將於雲林口湖熱鬧開桌，以歌聲配海味，也建議餐後到滯洪池看生態及尋找特色鐵窗花。（記者李嘉祥翻攝）

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處「雲嘉南濱海－鹽續幸福·鹽味餐桌」音樂會預定十七日中午於雲林口湖遊客中心熱鬧開桌，除邀民眾品嘗由在地農漁產製作的雲嘉南濱海在地好味道，並邀歌手藝人演出，以歌聲配海味，即日起開放網路報名至十二日，有興趣民眾可把握機會，來口湖感受生態、土地與海風的溫度。

雲嘉南管理處長徐振能表示，去年於北門井仔腳瓦盤鹽田送走最後一道夕陽後，今年首波活動「鹽續幸福·鹽味餐桌音樂會」將以餐桌音樂會方式舉辦，這裡不僅是雲林縣養殖漁業生產專區，也是口湖地區濕地生態園區推廣環境教育與國際交流重要據點，目前由雲林縣口湖鄉金湖休閒農業發展協會經營，曾榮獲首屆台灣觀光金獎、第二屆觀光亮點獎「最佳國旅創新獎」，廣場上的「海將軍的頭冠」裝置藝術更是雲林口湖重要地標，希望透過活動吸引更多遊客來到口湖鄉體驗濕地生態之美。

徐鎮能處長說，「鹽味餐桌」菜色由布袋魅力商圈店家及榮獲台灣百大伴手禮得獎名店「茗城美食」掌杓，十一道豐盛料理皆使用雲嘉在地特色農漁產，另也邀鐵肺大叔羅時豐、台灣濱崎步王彩樺與女兒路昀熙、歌壇新星吳秉辰、甜心寶貝魏嘉榆，以及最佳拍檔方順吉與黃文龍等知名歌手助陣，透過餐桌美食佳餚與歌手精采表演迎接新年。

徐振能處長指出，「鹽續幸福·鹽味餐桌音樂會」共開放十五桌，每桌十人，額滿為止，歡迎大家手刀報名；另口湖遊客中心提供免費租借自行車服務，建議用餐後可進行自行車之旅，前「雲林版小日月潭」之稱的滯洪池看生態、梧北社區尋找小雨燕拼貼與特色「鐵窗花」，還可以帶回烏金與白金結合的「海味雙金烏魚子」尊榮伴手禮，詳情可關注雲嘉南臉書粉絲專頁。