雲嘉南濱海鹽續幸福活動 打造最具特色節慶體驗

記者李佩玲／臺北報導

「2025－2026雲嘉南濱海鹽續幸福系列活動」將於12月20日起開跑，活動共規劃5場音樂會，除邀請金曲歌后李竺芯、玖壹壹等多位重量級藝人及團體接力登場，部分場次還搭配有璀璨焰火秀及幸福曬市集，讓歌聲、光影與美景相呼應，打造最具特色的濱海節慶體驗。

為邀請民眾一起為風災過後的雲嘉南濱海地區注入觀光正能量，觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處今（10）日舉辦2025－2026雲嘉南濱海鹽續幸福系列活動宣傳記者會；雲嘉南管理處表示，鹽續幸福系列活動規劃5場次音樂會，包括12月20日七股鹽山「鹽映聖誕樂曲」、12月31日井仔腳瓦盤鹽田「夕陽送舊音樂會」，以及明年1月17日雲林口湖遊客中心「鹽味音樂餐桌」、2月14日嘉義高跟鞋教堂情人節限定「浪漫民歌夜」、3月14日北門遊客中心「臺式搖滾夜」等，並分別邀請多位重量級藝人及團體，包括金曲歌后李竺芯、新世代華語樂壇實力派樂團Trash、臺式搖滾董事長樂團與玖壹壹樂團，以及羅時豐、王彩樺、潘越雲等，打造星光滿滿的音樂饗宴。

雲嘉南管理處指出，活動期間「平安鹽祭系列活動－北門王爺藝饗節」也持續展開，從明年1月24日興安宮「神廟大馬戲」、2月20日泰安宮「樂聲賀新春」、3月7日永隆宮「掌中傳藝」，到3月28日東隆宮「市集漫遊」等，參加《祈福集章遊》走訪6宮還有機會抱回黃金、iPhone17等大獎，相關資訊可至「雲嘉南，好好玩！！！」臉書粉絲專頁查詢。