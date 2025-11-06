雲嘉南災後復原協助廠商表揚茶會 翁章梁表達謝意與敬意

【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】嘉義縣長翁章梁今（6）日出席行政院雲嘉南災後復原指揮所舉辦「災後復原協助廠商表揚茶會」，向協助嘉縣丹娜絲風災、豪雨水患復原工作中的每一個廠商致上誠摯的謝意與敬意，更感謝中央政府迅速、積極協助地方，看到了團結社會、解決問題的執行力。

行政院副院長鄭麗君、陳金德政務委員今表揚廠商，鄭副院長肯定地方政府及指揮所團隊的努力，並表示每一片修復的屋頂，背後都是大家的辛勞與善心，不分晝夜投入復原，要代表行政院獻上最深的感謝。

今年7月丹娜絲颱風是百年來首個自嘉義登陸的颱風，17級強風重創雲嘉南地區，造成大量民宅屋頂被掀翻，又接續7月底的豪雨，行政院7月30日成立前進指揮所，全力搶修復原。

翁章梁致詞中提到，沒有在場的所有人，我們就沒有辦法按部就班，到最後能順利收尾，還給民眾正常、安定的生活。

翁章梁強調，災害發生時早已超越地方政府處理的量能，當時即下令環保單位馬上向各縣市政府求助，並匯報中央災情，賴總統、卓院長也多次到災區會勘，看到地方的為難與無力感，承諾迅速的協助、處理問題，令人感佩。

翁章梁最後說，他懷著感恩的心情出席表揚茶會，再次謝謝大家，幫助嘉義縣度過難關。