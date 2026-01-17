（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處(以下簡稱雲嘉南管理處)17日於雲林口湖遊客中心舉辦「2025–2026 雲嘉南濱海｜鹽續幸福．鹽味餐桌音樂會」，活動結合在地美食與音樂表演，吸引許多民眾慕名而來，開跑報名即獲熱烈迴響，席開25桌料理瞬間秒殺，熱鬧開啟新年序幕，展現雲嘉南濱海豐富的自然、人文與美食魅力。

鹽味餐桌音樂會現場由行政院雲嘉南區聯合服務中心陳怡帆副執行長、雲林縣政府文化觀光處謝明璇處長、中華民國遊樂區協會李吉田理事長、立法委員劉建國服務處許凱智秘書、雲嘉南管理處徐振能處長、阿里山國家風景區管理處伍哲宏副處長、觀光相關產業協會業者代表等貴賓蒞臨與近500位民眾一起同樂。開場演出由方順吉深情演唱與黃文龍帶來情感細膩薩克斯風表演，緊接著是甜心寶貝魏嘉榆帶來動人歌曲，並與方順吉傾情演唱雲嘉南鹽業文化代表歌曲《鹽山之戀》，再來是新生代歌手吳秉辰演唱台語經典曲目，台灣濱崎步王彩樺熱烈演出代表作《保庇》，女兒路昀熙帶來出色的舞蹈表演，壓軸由鐵肺大叔羅時豐演唱著名歌曲，現場精采節目高潮迭起，民眾掌聲雷動、歡聲不斷。

雲嘉南管理處舉辦鹽味餐桌音樂會，民眾熱情響應。（圖／記者洪佳伶攝）

除了音樂演出，鹽味餐桌上的佳餚皆來自由布袋魅力商圈店家以及榮獲台灣百大伴手禮得獎名店「茗城美食」用心料理，菜色包含蒜頭蛤蠣雞、金鑽蛤蠣海鮮粥、清蒸龍虎斑、鰻魚米糕、龍膽火鍋、烏魚子全盤、蒜苗烏魚腱、白醋大蝦、鮑魚拼美美地瓜等多達11道的豐盛料理，皆使用雲林、嘉義在地特色農漁產製作。

雲嘉南管理處徐振能處長表示，非常感謝每位蒞臨的民眾，在今年的第一個月來到我們推廣環境教育及國際交流的重要據點雲林口湖遊客中心，這裡不但作為口湖濕地生態園區，同時也是雲林縣唯一1,600多公頃的養殖漁業生產專區，廣場上的「海將軍的頭冠」裝置藝術是雲林口湖的重要地標之一，曾榮獲2020義大利國際 A’設計大獎與2020巴黎DNA設計獎，目前由獲獎連連的雲林縣口湖鄉金湖休閒農業發展協會經營，於2024年拿下首屆台灣觀光金獎、2025年榮獲第2屆觀光亮點獎的「最佳國旅創新獎」，非常感謝經營團隊金湖休閒農業發展協會與口湖在地居民的努力與付出，用心維護濱海生態，發展在地濕地特色，除了將口湖遊客中心持續推廣給國內外的遊客，也吸引許多熱愛自然環境的民眾前來觀賞候鳥，在今年一月舉辦「鹽續幸福．鹽味餐桌音樂會」希望在熱鬧非凡的今天，參與活動的民眾能將寄託心中對新年的展望和祝福，未來管理處將持續推動各類活動，讓更多人走進雲嘉南濱海，感受自然與人文交織而成的在地風光。

雲嘉南管理處緊接著即將在115年2月14日嘉義布袋高跟鞋教堂舉辦浪漫民歌夜、以及3月14日在臺南北門遊客中心舉辦台式搖滾夜等系列精彩活動，希望透過結合音樂、節慶、市集與互動體驗的方式，吸引不同年齡層的遊客造訪雲嘉南濱海地區，帶動冬季、春季觀光人潮，讓更多民眾認識在地獨特的自然景觀與文化魅力。此外，北門王爺藝饗節「集章抽黃金」的活動也熱烈進行中，更將於115年1月24日於井仔腳興安宮廟程安排有「神廟大馬戲」、2月20日井仔腳瀨東泰安宮、3月7日北門永隆宮、3月28日三寮東隆宮也將推出各式精彩活動。