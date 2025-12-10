雲嘉南鹽續幸福系列活動 集章抽黃金吸引遊客

鹽續幸福及平安鹽祭系列活動將在年底展開，不但會有精彩的音樂會，且完成北門六座廟宇集章，就有機會抽中一兩黃金。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯／台北報導

雲嘉南濱海鹽續幸福系列活動自二十日起至明年二月份跨年舉辦，民眾參加集章活動就有機會抽中一兩黃金，觀光署副署長黃勢芳指出，南部濱海地區七月份的丹娜絲颱風及西南氣流豪雨重創後，目前遊客已恢復到原來的九成，希望鹽續幸福系列活動能吸引更多的民眾前來旅遊。

黃勢芳表示，雲嘉南濱海不僅有迷人的夕陽美景、鹽業歷史，更有豐富的濕地生態、漁村文化與滿滿的人情味，觀光署耗資一千七百萬元災後復原重建特別預算舉辦本次系列活動，希望旅客量能超越災害前。

觀光署表示，鹽續幸福活動月月有活動、場場都精彩，從今年的十二月二十日的七股鹽山鹽映聖誕樂曲，十二月三十一日井仔腳瓦盤鹽田夕陽送舊音樂會，明年元月十七日雲林口湖遊客中心鹽味音樂餐桌，二月十四嘉義高跟鞋教堂情人節限定浪漫民歌夜，以及三月十四北門遊客中心台式搖滾夜等。

雲嘉南管理徐振能處長表示，民歌之夜邀請到金智娟、曾淑勤、潘越雲、林隆璇、鄭怡等民歌手，精彩可期。

觀光署指出，平安鹽祭系列活動—北門王爺藝饗節也同時展開，帶來精采絕倫的藝文表演與藝人演唱，從明年元月二十四興安宮之神廟大馬戲，二月二十日泰安宮的樂聲賀新春，三月七日永隆宮的掌中傳藝，三月二十八日東隆宮之市集漫遊。

王爺藝饗節並推出祈福集章遊，民眾到北門走訪六宮就有機會抱回一兩黃金、iPhone 17 、Nintendo Switch 2等大獎，讓大家從冬季到春季、從溫馨聖誕夜、送夕陽跨年夜一路完嗨到春節假期。