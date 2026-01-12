雲嘉歲末祝福 創意法具藏匠心

上人行腳彰化，下午在彰化靜思堂舉辦雲嘉地區的歲末祝福。志工用環保站回收的紅檜木，製作成竹筒和五毛錢，慈濟一甲子，五毛錢就是根基。上人期許，不要小看點滴的愛，匯聚眾人的力量，行善之路能走得長長久久。

雲嘉這場歲末祝福的法具，主軸是慈濟五毛錢，上面的竹筒還有五毛錢都是紅檜木打造而成。 這些紅檜木，是從雲林麥寮的環保站回收來的，因為環保站結束後，拆下10根的紅檜木，志工延續木命，當成法具的材料。 蓋上紅檜經過切割，雕塑，打磨後，成了匯聚善念的竹筒。慈濟志工 黃彩雲：「它裡面是空心的，所以我們人就是要心包太虛，我們的心就是無限寬闊。」

慈濟志工 蔡清森：「慈濟一甲子 以善以愛為寶。」

演繹大景雲嘉地區志工，近七百位，齊入法海。誠心發願，如來家業傳世代。「滴滴善 匯大海，學地藏 願不改，慈濟六十 一甲子。」

證嚴上人開示：「愛的力量，這麼多有愛心的人，這點滴點滴，一個銅板 一個銅板， 這點滴成河。」

上人期勉，粒米成籮，就像慈濟當年的五毛錢，不忘初衷，成就行善之路。

