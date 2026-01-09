雲基偏鄉醫療五年有成 守護高齡慢病長者

雲林偏鄉醫療五年有成，守護高齡慢病長者。（圖／雲基提供）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】在醫療資源有限的雲林莿桐鄉埔尾村，每週六早上八點半，廣播聲響起提醒居民「醫療團隊來了」，對長者而言，這不只是訊息，更是安心的象徵。雲林基督教醫院自2021年起設置偏鄉醫療站，長期陪伴沈奶奶，從92歲到97歲，將專業照護帶入生活，也把醫療的溫度留在村子裡。

起初，沈奶奶因肩頸痠痛與血壓偏高就醫，例行抽血卻意外發現糖尿病、高血壓及高血脂等慢性病。團隊以「就近、持續、整合」為原則展開照護，並依高齡狀態調整治療目標，例如將 HbA1c 約略設定在 7.5% 左右，既降低慢性併發症風險，也避免低血糖帶來跌倒或意識不清危險。經過長期追蹤，沈奶奶的血糖與血脂維持穩定，LDL 也逐步降至建議值以下，有效降低心血管風險。

隨著年紀增長，沈奶奶腎功能逐年下降，團隊以「預防惡化、維持生活品質」為核心，使用 SGLT2 抑制劑等藥物保護腎臟，同時考量生命尊嚴與生活自主。面對吞嚥功能退化與行動力下降，醫療團隊調整藥物劑型與就醫方式，甚至安排居家訪視，確保她能安全服藥、穩定生活，每次訪視也帶來醫療與人情的溫暖交織。

雲林基督教醫院醫療團隊強調，高齡慢性病管理不只是追數字，更是陪伴生活。對九十多歲的長者而言，穩定、安全、能過日子，比單純控制血糖或血脂更重要。家庭醫學科王律凱醫師提醒，慢性病需定期追蹤，高齡者須與醫師討論安全的 HbA1c 範圍，出現吞嚥或行動困難要主動告知，以便調整治療或安排居家照護。這段五年的陪伴，不只管理疾病，更守護了一段完整的人生，也展現偏鄉醫療的價值。