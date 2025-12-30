雲基把電影院搬進院內 歲末「員工電影院」暖心開場

雲林基督教醫院把電影院搬進院內，歲末「員工電影院」暖心開場，鄭清源院長：謝謝每一位同仁的守護，員工是雲基的寶。（記者劉春生攝）

歲末年終，雲林基督教醫院以行動向第一線醫護及全體同仁致謝。為了感謝大家一整年的辛勞，院方特別在院內「雅各大樓雅各廳」打造期間限定的「員工電影院」，放映熱門好萊塢大片並備餐點，讓下班後、住宿的同仁不必奔波，在院內就能享受高規格的療癒時光。

醫院於12月29日放映由布萊德?彼特主演的 F1 賽車話題電影，現場影音效果震撼。鄭清源院長感性表示：「雲基最重要的資產是員工！這一年大家撐過了人力短缺、臨床照護、醫院評鑑與各類訪查等辛勞，醫院特別把電影院搬進醫院，就是想讓每一位同仁不用再奔波趕路，能安心、開心地在院放鬆。照顧好員工的身心，是照顧病人最堅實的開始。

活動現場氣氛輕鬆，一位資深同仁分享，年輕時就愛追賽車轉播，在院內看電影，當引擎聲一響起，彷彿回到了當年的熱血年代。他感觸良多地說：「小布在片中的韌性像極了我們在臨床上的專注，進站、出站每個環節都要準、穩、快。最開心的是不用請假趕路，下班後拿著披薩和同事坐在一起，看著賽車在銀幕飛行，壓力就像衝過終點線一樣被放下了，這種放鬆非常真實。」

此次醫院以「方便、安全、放鬆」為核心，辦理暖心活動，醫療工作高壓且節奏緊湊，適度的情緒抒發與團隊交流，能有效緩解壓力。院方相信，當同仁獲得支持，臨床照護就會更到位，未來將持續為雲林鄉親的健康努力，提升患者安全。雲林基督教醫院將以這份暖心為起點，持續為鄉親的健康努力，從員工身心支持做起，延伸到社區與每個家庭，提升社區整體健康、提供民眾全人醫療，成為雲林民眾首選的社區醫院。