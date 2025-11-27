雲基推動長者內在能力檢測成效卓著，獲衛福部雙項大獎肯定。雲林基督教醫院楊文榮副院長代表醫院領金獎。（圖／記者洪佳伶翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】衛生福利部為表揚在推動長者內在能力檢測（ICOPE）服務方面表現優異之機關（構）及服務人員，26日在張榮發基金會國際會議中舉辦評獎頒獎典禮，肯定各單位在服務推廣、品質提升、資源整合與個案管理等領域的努力成果，落實政府預防及延緩失能政策，並藉公開表揚激勵更多機構持續提升長者照護品質。

雲林基督教醫院今年在眾多參評單位中脫穎而出，榮獲「醫療（事）機構獲獎名單─地區醫院組金獎」殊榮。院方整合醫療、護理、個案管理及社區資源，積極推動 ICOPE 評估與後續追蹤機制，使長者能及早發現功能衰退風險，並獲得適切介入。

廣告 廣告

除機構獎項外，本次個人獎亦傳出佳績，雲林基督教醫院的黃雅倫服務人員榮獲「服務人員獎」，肯定其在第一線推動 ICOPE 服務的專業投入，於個案溝通、評估執行與跨團隊協作方面均展現高度用心與專業。

雲林基督教醫院鄭清源院長表示，連續獲得機構及服務人員兩項殊榮，是全體團隊共同努力的成果，也象徵該院推動健康老化、延緩失能政策的路上，獲得社會與政府的肯定。未來將持續投入長者照護服務，擴大社區合作模式，協助更多長者維持健康、提升生活品質。