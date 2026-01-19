雲基揮毫送暖春聯義賣 傳承書法文化照亮癲癇病友希望

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】歲末寒冬，溫情不打烊。雲林基督教醫院於今(19)日上午，在院內雅各大樓一樓大廳舉辦「2026【雲基有愛・溫馨百分百】春聯愛心義賣活動」，結合書法藝術與公益行動，義賣所得全數捐助癲癇病友醫療與學童助學，讓一幅春聯成為傳遞希望的力量。

雲基今天春聯愛心義賣，揮毫傳愛溫暖癲癇病友家庭。(記者廖承恩拍攝)

春節貼春聯，是華人社會代代相傳的重要年俗，象徵辭舊迎新與對未來的祝福。雲林基督教醫院看見傳統文化逐漸式微，也看見弱勢病友家庭長期承受的醫療與生活壓力，特別策畫春聯義賣活動，盼以文化為橋梁，凝聚社會善意，讓公益在年節前夕發揮更深遠的影響力。

本次活動由雲林基督教醫院主辦，結合社團法人雲林縣癲癇之友協會共同推動，活動所得將全數作為癲癇病友醫療補助及癲癇學童獎助學金經費，減輕家庭經濟負擔，也協助孩子安心就學，讓關懷不只停留在口號，而是實際落實在生活中。

邀青溪新文藝學會書法名家現場揮毫，傳承文化溫暖人心。(記者廖承恩拍攝)

今天活動特別邀請雲林縣青溪新文藝學會多位書法名家現場揮毫，包括徐秀慧、廖耀興、蔡蕙如、蔡沂橞、廖寶益、凃陽卅、王振乾、張順武等老師，依民眾需求即席創作春聯，無論是居家張貼、商家開市或祝賀用字，都能量身訂製，讓書法藝術走進日常、融入人心。

雲林基督教醫院表示，手寫春聯不只是裝飾，更承載祝福、信念與團圓的情感重量。此次義賣活動結合傳統藝術與公益關懷，希望透過一筆一畫的溫度，喚起社會大眾對癲癇病友及其家庭的理解與支持，讓愛不被疾病阻隔。

透過筆墨傳遞溫度，凝聚社會關懷支持癲癇病友家庭。(記者廖承恩拍攝)

活動現場預期洋溢濃厚年節氣氛，民眾在欣賞書法之美的同時，也能以實際行動參與公益，為新的一年注入正向能量。雲林基督教醫院誠摯邀請社會各界踴躍參與，讓一幅春聯，成為照亮病友家庭的希望之光。