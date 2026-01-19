雲基春聯愛心義賣 溫暖病友家庭

歲末迎新之際，春節氣氛逐漸濃厚，為延續手寫春聯的傳統年節文化，並結合公益關懷行動，雲林基督教醫院於昨（十九）日，在雲林基督教醫院雅各大樓一樓大廳舉辦「二零二六【雲基有愛．溫馨百分百】春聯愛心義賣活動」，誠摯邀請社會大眾共襄盛舉。

此次活動由雲林基督教醫院主辦，並攜手社團法人雲林縣癲癇之友協會共同推動，活動所得將全數捐贈予雲林縣癲癇之友協會，作為癲癇病友醫療補助及癲癇學童獎助學金之用，期盼為病友及其家庭帶來實質支持與新年的希望。

廣告 廣告

活動當天特別邀請雲林縣青溪新文藝學會多位專業書法家現場揮毫，包括徐秀慧、廖耀興、蔡蕙如、蔡沂橞、廖寶益、?陽卅、王振乾、張順武等老師，依民眾需求即席創作專屬春聯。無論是居家張貼或商用需求，皆可量身訂製吉祥詞句，結合年節祝福意象，讓春聯更具文化韻味與喜慶氛圍。

雲林基督教醫院表示，手寫春聯不僅承載著華人社會重要的年節記憶，更象徵祝福、希望與團圓。此次義賣活動結合傳統藝術與公益關懷，期望透過書法之美，喚起社會大眾對癲癇病友與弱勢家庭的關注，讓每一份善意都化為實際行動。

活動現場氣氛溫馨熱鬧，民眾在欣賞書法藝術的同時，也能以實際行動支持公益，讓愛心在歲末年終持續傳遞。雲林基督教醫院誠摯邀請社會各界，共同以一幅幅充滿祝福的春聯，迎接嶄新的一年，為社會注入更多溫暖與希望。