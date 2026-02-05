雲基醫院學生志工寒暑假上線服務 協助民眾安心就醫

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林基督教醫院寒暑假舉辦「學生志工服務計畫」，邀請高中職以上學生參與院內服務，透過完整教育訓練與實務操作，協助民眾量測血壓、身高體重，提供方向引導及關懷服務，成為醫護與民眾之間溫暖橋樑，展現青年學子公共服務精神。

為確保服務品質，學生志工在上線前皆完成醫院規劃的教育訓練課程，內容涵蓋醫院服務禮儀、病患互動技巧、基本健康量測方法及院內動線指引，讓志工能以專業與細心完成各項服務任務，提升民眾就醫體驗，也讓學生具備扎實的基礎能力。

完成訓練後，學生志工實際投入院內服務，協助來院民眾進行血壓、身高、體重量測，並提供院內方向指引與貼心關懷。志工親切、耐心的服務，不僅減輕民眾就醫焦慮，也成為醫護人員的重要幫手，讓醫療環境更為溫暖有序。

透過實地服務，學生志工不僅加深對醫療環境的理解，也學會同理心與責任感，從中體驗付出與回饋的價值。志工表現受到院內病患及家屬一致肯定，活動成為醫院與社區之間連結的重要窗口，彰顯青年力量在社會服務的正向影響。

參與志工的正心中學陳姓同學表示，能參與雲林基督教醫院學生志工服務計畫，讓他既高興又興奮，也親身體驗到服務民眾的意義與價值，感受到關懷帶來的溫暖。

活動結束後，雲林基督教醫院為完成訓練及服務時數的學生志工頒發服務證明，肯定其努力與付出，並鼓勵學生持續參與公益。院方表示，透過制度化的志工培育計畫，能讓學生在服務中累積經驗，也建立未來社會參與的基礎。

雲林基督教醫院社工師指出，醫院將持續推動學生志工培育計畫，期盼青年學子透過實務參與與服務，學會關懷他人、理解社會需求，讓愛與溫暖在醫療現場持續流動，成為守護民眾健康的力量。