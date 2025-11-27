雲基雙冠全國！ 長者內在能力檢測奪金照護獎項全台肯定

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】衛生福利部於昨(26)日在台北張榮發基金會國際會議中心，舉行 ICOPE 績優表揚典禮，肯定在長者健康與延緩失能上有卓越成效的團隊。雲林基督教醫院今年脫穎而出，榮獲「地區醫院組金獎」，服務人員黃雅倫亦拿下「服務人員獎」，成為本次雙冠焦點。雲基長期深耕社區，推動早期評估與跨團隊整合，此次得獎充分展現其在健康老化上的領先成果。

雲基此次同時奪下機構與個人兩項最高殊榮，是全國為數不多能「雙獎齊收」的醫療團隊，展現其在 ICOPE 評估與照護管理領域的紮實能量。評審指出，雲基不僅讓 ICOPE 成為醫院日常作業的一環，更成功將服務延伸至社區，讓檢測不再侷限於臨床，而是成為長輩生活的一部分。此模式不只準確辨識長者功能衰退風險，更能有效提升長者參與度與後續追蹤率，被視為全台最具代表性的健康老化範例。

廣告 廣告

雲基能獲獎的關鍵，在於其長期打造的跨專業合作模式。院內串連老年醫學、護理、復健、營養、社工與個案管理人員，建立一套從「風險評估—個別化介入—長期追蹤」的完整流程；院外則結合里長、社區關懷據點、長照單位與衛生所，搭建起縣內少見的「社區 ICOPE 區域網絡」。在這套模式下，長者不需等到出現明顯退化才求助，而是能在最早期便獲得醫療與社區共同的支持。

在個人獎項部分，雲基服務人員黃雅倫脫穎而出，以其在現場評估、風險辨識、個案追蹤及跨團隊溝通上的專業態度受到高度肯定。她不僅熟稔 ICOPE 各項檢測流程，更能用長輩聽得懂、安心的方式引導評估，讓許多長者願意配合、願意回診、願意持續改善。她在家訪過程中多次及早發現長者失能前兆，協助啟動醫療介入與社區服務，成功延緩退化，獲獎可謂實至名歸。

雲林基督教醫院院長鄭清源表示，醫院多年來致力推動健康老化，強調「預防失能」重於「彌補失能」。

ICOPE 的核心精神在於提早看見長者生活中的變化，而這些微小變化，往往就在生活習慣、身體使用、甚至情緒表現中浮現。能夠連續獲得機構與個人雙項殊榮，是團隊每一位同仁共同努力的成果，也代表醫院、家庭與社區形成堅實的照護網絡，真正讓長者在熟悉的環境中保持活力、延緩退化。

展望未來，雲基將持續擴大 ICOPE 的執行場域，把服務觸角延伸到更多社區據點、村里、長照中心與家庭，逐步建立全雲林可運作的「在地高齡照護系統」。同時也將推動更多健康促進活動、家屬教育課程與資訊化的長者健康紀錄管理，讓早期偵測、即時介入與跨團隊溝通更為精準流暢。鄭院長強調：「我們希望讓長者活得久，也活得好；讓家人放心，也讓社會更溫暖。」此次雙料獲獎，更強化醫院持續向前的信心與責任。