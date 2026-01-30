雲基115年忘年會溫暖登場！ 500名醫護齊聚西螺農工 回顧守護初心迎向新年

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林基督教醫院今(30)日於西螺農工禮堂舉辦115年忘年會暨歡慶餐會，全院超過500名員工齊聚一堂，在溫馨熱鬧的氛圍中回顧一年來守護生命的點滴，也為新年度注入前行力量。從臨床第一線到後勤支援，所有同仁在此刻放下忙碌，以笑容與掌聲彼此致意，凝聚再出發的共同信念。

雲林基督教醫院於西螺農工禮堂舉辦115年忘年會餐敘，感謝同仁辛勞、迎向新年。(記者廖承恩拍攝)

本次忘年會現場貴賓雲集，雲林縣政府陳副縣長、縣府衛生局局長、多位地方民意代表，以及彰化基督教醫院董事會成員均到場祝賀，另有地方消防分隊代表共同參與，展現中央與地方、醫療與公共安全體系對雲林基督教醫院長期深耕在地、守護民眾健康的高度肯定。

廣告 廣告

逾500名員工齊聚，在溫馨氛圍中回顧守護生命點滴，迎向新年度。(記者廖承恩拍攝)

雲林基督教醫院院長鄭清源致詞指出，過去一年醫療環境充滿挑戰，無論是急重症照護、社區基層醫療，或長照服務體系的推進，皆仰賴全體同仁堅守崗位、日夜付出。他感謝每一位醫護與同仁以專業結合愛心，成為病患最安心的依靠，也讓醫院持續在地方扮演穩定醫療量能的重要角色。

活動安排多元表演，醫護同仁登台演出，展現專業之外的活力與創意。(記者廖承恩拍攝)

鄭清源院長表示，展望新年度，醫院將持續精進醫療品質與服務深度，結合團隊力量強化醫療照護網絡，深化與社區、公共體系的合作，讓醫療不僅存在於院內，更走進生活、走近人心，陪伴雲林鄉親走過每一個需要被照顧的時刻。

未來將以醫療專業為本、關懷為根，持續守護雲林，回應每一份生命託付。(記者廖承恩拍攝)

活動現場精心安排多項表演節目，由院內醫護同仁親自登台演出，展現專業之外的活力與創意；護理之家外籍照服員以熱情洋溢的舞蹈，呈現多元文化交融的溫暖畫面，贏得滿堂喝采。穿插進行的摸彩活動驚喜連連，讓現場笑聲不斷，氣氛高潮迭起。

在歡樂的餐敘與彼此祝福聲中，全體員工一同回顧一年來的付出與成就，於掌聲中為舊年度畫下圓滿句點，也為新年度揭開希望序幕。雲林基督教醫院表示，未來將持續以醫療專業為根、以關懷為本，堅定守護雲林，用行動回應每一份對生命的託付。