雲宇宙AI園區75億交易遭股東質疑 中工：程序合規

（中央社記者何秀玲台北2日電）中工指標建案「中工雲宇宙AI園區」一筆新台幣75億元不動產交易，有股東質疑交易進度與公告內容不一致，向主管機關檢舉。中工澄清說，交易程序合規，對外界惡意散布不實訊息，不排除採取法律行動，以捍衛公司商譽。

中工股東黃文泰今天向金管會證期局和台灣證券交易所檢舉，指中工建案「中工雲宇宙AI園區」不動產交易，近日有資訊揭露前後落差。

黃文泰表示，中工3年前公告與買方簽署預購意向書，近期對媒體表示專案已銷售2成、金額達75億元，但公開資訊觀測站卻查無後續重大訊息，實價登錄金額也查無相關資料，希望公權力介入調查以維護股東權益，並應讓公司即時揭露充分資訊。

黃文泰說，依公開資訊觀測站資料，中工於民國112年10月12日公告，與鴻海集團子公司鴻運科簽署「中工雲宇宙AI園區」房屋及車位預購意向書，交易金額為75億元。

黃文泰表示，但雙方簽署意向書至今，市場未查得後續已完成不動產買賣契約、完成交割，或列為固定資產的重大訊息公告；此筆交易是否已實質成立，是否仍停留在意向階段，資訊都應充分即時揭露。

對此，中工今天澄清說，交易程序合規，資訊公開透明，依雙方簽署MOU內容及年報揭露資訊，意向書效力持續至完工交屋結算日止，目前此案如期進行中，預計今年年中至第3季分區取得使用執照；待權狀核發後，雙方將進入最終價格議價、簽訂買賣契約及點交付款程序。

中工表示，在取得執照與完成產權登記前，自無所謂「實價登錄」資訊，特定人士以目前查無實價登錄為由進行攻擊，是對不動產預售交易流程的惡意曲解。

中工指出，此交易案進度與預期營收認列時程，已多次對外說明清楚。對於特定股東無視客觀事實，藉題發揮、惡意散布不實資訊意圖影響股價，或混淆投資大眾視聽，深感不解。針對此類無端指控與攻擊，將蒐集事證，不排除對惡意損害商譽者採取法律行動，以維護股東及公司權益。（編輯：林克倫、林興盟）1150202