雲岡石窟佛像鼻樑懸掛冰凌如「流鼻涕」 官方：將視需要處理滲水

雲岡石窟佛像的眉骨與鼻樑處懸掛著細長冰凌，遠看宛如大佛因受寒而「流鼻涕」。（圖／翻攝自《百度》）

大陸山西省大同市雲岡石窟近日因1段網路影片引發關注。影片顯示，第18窟佛像的眉骨與鼻樑處懸掛著細長冰凌，遠看宛如大佛因受寒而「流鼻涕」。畫面同時可見半邊臉與頸部留有水漬，拍攝者稱，夏季以來便注意到該窟大佛持續出現水痕，懷疑與頂部滲水有關。

據陸媒《極目新聞》報導，影片發佈於19日下午。20日，該名拍攝網友向記者私訊表示，前1天看到的情況確實像大佛「流鼻涕」。社交媒體上此前也有人在10月雨天拍到相似畫面，佛像面部與頸部均有明顯濕痕。

雲岡石窟佛像的面部與頸部均有明顯濕痕。（圖／翻攝自《百度》）

根據氣象資訊顯示，大同近來氣溫驟降，19日最低溫度達−10℃，20日為−9℃，未來1週最低氣溫亦將維持在0℃以下。

對此，雲岡石窟景區工作人員20日回應稱，近期大同降雨頻繁，山體頂部確有滲水情況，文物保護部門會依實際需要進行處理。

據《瞭望》新聞週刊報導，雲岡石窟的保護已從過去的搶救性階段，逐步轉向預防性與研究性保護，但風化與滲水等長期問題依舊存在。

目前已基本查明病害成因，並在推動治理研究。同時，因氣候變化與遊客量增加帶來新的保護壓力，石窟監測也相應升級，正逐步打造更完善的保護監測體系。現階段雲岡石窟已建立涵蓋石窟本體與洞窟微環境在內的7個方向立體監測網路，用於持續追蹤石窟狀況。

