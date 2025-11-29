雲循香而行六房媽文物展 開展
▲六房媽循香而行文物展由徐萬成理事長、文觀處長陳璧君、雲科大教授徐雨村、紀錄片導演吳過等共同參與。（記者劉春生攝）
為傳承與推廣雲林縣重要民俗「雲林六房媽過爐」核心文化價值，保存者社團法人中華民國六房媽會二十九日於一一四-一一五年土庫股（過港）紅壇，舉辦《循香而行六房媽文物展暨爐煙繚繞五股內紀錄片》特展，展期自今日起至一一四年十二月二十一日止。此次特展首度將國家重要民俗「雲林六房媽過爐」，以文物、影像及體驗活動等多元形式，完整呈現六房媽三百六十餘年來「有神無廟、五股輪值」的獨特信仰與傳承體系。
《循香而行》文物展，是縣府依據文化資產保存法補助的計畫成果，以「文化資產與信仰文化推廣」為核心，內容著重於闡述六房媽三百多年來的過爐儀式演進，深入探討其歷史脈絡、信徒感應傳說，以及其獨特的信仰核心。同時，今日首映的《爐煙繚繞五股內》紀錄片，計畫經費除保存者自籌，更由文資局及縣府共同補助，旨在為六房媽信仰留下最完整且真實的影音紀錄，深入描繪六房媽爐主作為承接信仰的核心人物，如何帶領信眾承擔這份長達數百年的傳承重任。正如六房媽會理事長徐萬成所說，有些庄頭聚落因輪替關係，可能要等上八十年才能輪值一次爐主的資格，這份對信仰的堅定與長久等待，正是六房媽過爐文化最感人的精神所在。此外，中華民國六房媽亦將持續擔負保存之責，積極籌建文物館，以促進無形文化資產的永續傳承。
文化觀光處處長陳璧君表示：「六房媽過爐是雲林縣的驕傲，更是全國獨特的國家重要民俗。透過長達三百六十多年盛大的過爐儀式，以『移動式信仰』的精神，凝聚了五股三十四庄頭。此次《循香而行》文物展及《爐煙繚繞五股內》紀錄片，是六房媽在文化資產推廣上的重要成果，期望讓國人看見其深植於五股庄頭的社群凝聚力及對信仰的堅定。特展期間活動豐富，邀請縣民與各界朋友共襄盛舉，共同促進國家重要民俗的永續傳承。」
陳璧君說，「六房媽過爐是雲林縣五項國家重要民俗之一，具有高度文化價值。此次特展內容深度剖析六房媽『有神無廟、五股輪值』的獨特機制，並首次以實物與影音並陳的方式，呈現白鐵神轎等歷史文物。」
六房媽會理事長徐萬成表示，特展期間，紅壇亦規劃系列藝文活動，包含十二月六日及七日，將邀請數十個知名藝陣團隊進行連番表演；十二月十二日，由明華園日字團擔綱演出，主要卡司包括陳勝在、鄭雅升等知名戲曲藝術家；十二月十三日，歡迎各方信眾隨香，共同跟隨六房天上聖母前往傳說中的第六房進行賜福與巡視，邀請全國民眾一起共襄盛舉。
其他人也在看
高雄冬季國際旅展400攤位限定優惠拚買氣
[NOWnews今日新聞]瞄準寒假旅遊旺季商機，高雄市旅行公會冬季國際旅展於今（28）日至12/1在高雄展覽館登場。業者祭出多項優惠刺激買氣。其中，高雄館以「高雄遊樂園」（KaohsiungWonde...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
2025全台聖誕節活動市集總整理 新北耶誕城、華泰名品城、LaLaport南港...歡慶聖誕美拍打卡點一次看！（不斷更新）
聖誕節即將到來，想好要怎麼度過這個浪漫的節日嗎？全台有許多聖誕節活動、聖誕樹、聖誕市集、聖誕點燈等，洋溢濃濃的耶誕氣氛，沉浸在繽紛又浪漫的節慶氛圍中，快來開啟今年最難忘的聖誕旅程吧！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
40年護雲林海線 北港媽祖醫院連3年登美國雜誌全球最佳醫院前20名
中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院）今年屆滿創院40週年，院方已「護佑四十．旭耀新程」舉辦院慶，向地方鄉親與醫療團隊表達感謝。院長吳錫金表示，今年院方屢獲多項大獎，更連3年入選美國《Newsweek》全球最佳醫院前20名，將持續為雲林海線打造值得信賴的現代化醫療中心。自由時報 ・ 1 天前
苗栗獅潭鄉仙草花節登場 浪漫紫色花海就像普羅旺斯
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣獅潭鄉的仙草花盛開，片片花海隨風搖曳，引人入勝。縣府與獅潭鄉公所、農互傳媒 ・ 3 小時前
屏東週末好熱鬧！肉圓節、釀醬生活節、中華路市集 人潮湧現
屏東市這個週末假期好熱鬧，除了屏東聖誕節燈飾外，屏東肉圓節、釀醬生活節也分別在千禧公園及勝利星村舉辦，加上中華路市集活動舉行，吸引了大批的人潮前來，讓市區格外熱鬧，縣長周春米歡迎大家來屏東看燈飾、逛市集，好吃又好玩。這個週末假期屏東公園有屏東聖誕節活動，整個公園佈置各種大型的燈飾，吸引了滿滿人潮，鄰自由時報 ・ 5 小時前
桃療攜手沐溫以頌缽療癒醫療人員 共同推動全民心理健康
衛生福利部桃園療養院攜手沐溫音療團隊舉辦「挺醫護安身心－頌缽音療放鬆體驗」公益活動，為長期在第一線辛勤付出的醫療人員帶來一段溫柔、安放的身心休憩時光。沐溫音療團隊由具備國際專業認證的音療師組成，而頌缽音療透過缽音的低頻共振啟動副交感神經，使身心進入深層放鬆。研究亦指出可有效降低焦慮、改善睡眠、提升情緒穩定度。沐溫團隊期盼藉由公益服務提供醫療人員實質的支持與陪伴，透過沉穩的聲波震動，短暫抽離繁忙與壓力，重新連結自身的呼吸與內在節奏。桃療臨床心理科主任劉昀玲28日表示，精神專科醫院提供病人的精神診療與心理支持，而醫療同仁承受高度的壓力與情緒負荷，心靈需要被看見、被照顧，因此在院方支持下，臨床心理科持續推廣五心級的員工心理支持方案。此次頌缽活動即是桃療以具體行動守護同仁的重要環節，期待讓每位參與的醫護在溫柔共振的聲音包覆中安放情緒、釋放壓力，並重新獲得向前行的力量。桃療副院長李俊宏表示，感謝沐溫音療團隊提供桃療醫護同仁美好的時光，此次結緣展現跨領域攜手推動心理健康的可能性。醫療人員的健康，是病人健康的基石；全民的心理韌性，更是社會永續的重要力量。未來桃療將持續與不同領域的專業夥伴合作，讓心理台灣好新聞 ・ 1 天前
高雄冬季國際旅展登場 400攤位祭優惠搶客
（中央社記者林巧璉高雄28日電）「2025高雄市旅行公會冬季國際旅展」今天起至12月1日在高雄展覽館舉行，匯集海內外機構、公私部門近400格攤位參展，瞄準寒假旅遊旺季商機，祭出熱門行程、消費滿額送等優惠搶客。中央社 ・ 1 天前
澎湖大行軍! 天弓三型飛彈首度公開亮相 民眾搶拍照
南部中心／廖璟華、陳芷萍 澎湖報導2025澎湖大行軍活動29日在漁翁島遊客服務中心前廣場熱鬧登場，現場吸引一千多名民眾和遊客參與，澎防部步兵營和空軍馬公基地勤務隊也動員近百名官兵一起行軍，空軍甚至首度公開展出天弓三型飛彈，不少民眾紛紛拍照，感受國軍的實力。2025澎湖大行軍活動29日在漁翁島遊客服務中心前廣場熱鬧登場，現場吸引一千多名民眾和遊客參與。（圖／民視新聞）參加民眾高喊:「國軍戰力強！」「2025澎湖大行軍」首梯活動熱鬧登場，澎湖漁翁島遊客服務中心前聚集上千名的大朋友小朋友，還有不少遊客，澎湖防衛指揮部步兵營與空軍馬公基地勤務隊也分別出動近百名官兵共襄盛舉，高舉著國旗，一起跨越跨海大橋。小朋友穿著迷彩服，和大人們一起頂著東北季風，橫越25公里的跨海大橋，藉由行軍的過程，認識澎湖獨特的風貌和軍事文化，是澎湖秋冬最具代表性的全民健走活動。澎湖縣長陳光復：「很開心今天天氣很好，我們辦這個逆風行走，表示澎湖人戰風戰浪的精神。」活動中，空軍首度公開展出天弓三型飛彈，不少民眾紛紛拍照，感受國軍的實力。（圖／民視新聞）現場還有最新武器裝備展示，最受矚目的就是日前進駐澎湖的天弓三型防空飛彈，首度在澎湖公開展示，吸引大批民眾爭相拍照，就連外國遊客也很好奇。民眾：「看到都非常驚訝振奮，因為這是台灣的軍方，在空軍最強大的防空武器。」民眾：「我覺得我們台灣很棒，防衛能力真的很好。」馬來西亞遊客：「看起來好棒，沒有用過我不知道啊，你要打仗的才知道啊，不過不要打仗，最好不要打仗。」國軍弟兵：「瞬間用力，大力往前拉一次往前拉。」民眾也能親自下場體驗拉炮。在台海情勢緊張之際，結合全民國防教育，讓國人了解國軍實力和軍事防衛的重要性。原文出處：澎湖大行軍！ 天弓三型飛彈首度公開亮相 民眾搶拍照 更多民視新聞報導"海鯤號"今第5次海測 軍事迷搖旗鼓勵超熱情國造潛艦「海鯤號」今第五度海測 交艦進入最後倒數「中國5大新軍事據點」曝光 美國防部：4年內飛彈增至3500枚民視影音 ・ 3 小時前
開公司到邁向國際 身障生命不受限獲衛福部表揚
（中央社記者沈佩瑤台北29日電）在12月3日國際身心障礙者日前夕，衛生福利部今天表揚10名在不同領域大放異彩的身心障礙者，從成立創新遊戲公司到站上國際漫畫舞台，展現生命不受限姿態。中央社 ・ 1 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 12 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 2 小時前
別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好
你家的洗碗海綿多久換一次？德國微生物學家研究指出，一塊使用中的海綿可能住著300多種微生物，細菌密度竟與糞便相當。大多人以為用清潔劑搓洗或微波加熱就能殺菌，但研究發現這些方法反而讓抗藥性強的病菌存活下來，讓海綿變得更髒。 海綿濕答答又不易乾燥 容易孳生細菌 海綿容易孳生細菌的主因是構造和環境。醫生表示密密麻麻的小孔洞提供細菌棲息空間，吸水力強又不易乾燥，殘留的食物殘渣成為養分，溫暖潮濕讓微生物快速繁殖。其中，沙門氏菌在海綿裡能存活超過一週還大量增生，但在刷子上只能活一到3天就死亡。關鍵差異在於乾燥速度，海綿材質緊密，使用後好幾小時都濕潤，刷子刷毛疏鬆通風則很快風乾，大幅降低細菌生長機會。 洗碗刷取代海綿 刷毛分岔變形再換新 急診醫學科呂慧君醫師建議改用洗碗刷取代海綿，因刷子不僅比較衛生，刷毛能輕鬆刮除頑固油漬，長柄設計清洗深鍋時不必把手伸進去，而且刷毛上的殘渣一目了然容易沖洗。使用後記得直立放通風處瀝乾，每週可丟進洗碗機清洗或用熱水加小蘇打消毒，刷毛分岔變形就該換新。如果仍要用海綿洗滌，務必每週用稀釋漂白水或微波爐高溫消毒，並且每2～3週更換新品，舊海綿可改刷地板等不接觸食物的區域。除常春月刊 ・ 5 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 1 天前
世紀婚宴曝光！ 母將許瑋甯交付邱澤 氣氛感人催淚
藝人邱澤跟許瑋甯，2021年驚喜宣布婚訊，相隔4年，他們在昨(28)日補辦婚宴，現場眾星雲集可說是半個演藝圈都到了！兩人當年因為演出電影當男人戀愛時結緣，如今順利走進婚姻羨煞眾人。現場除了非常浪漫外，...華視 ・ 8 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 1 天前