雲微冊愛閱讀生活節 走讀斗六藝文廊道

雲林縣政府文化觀光處主辦的「二零二五微冊愛閱讀生活節暨閱讀路跑」二十二日熱鬧登場，上千名大小朋友從文觀處經大學路、鎮南路到行啟記念館。縣長張麗善與參加民眾一起走讀斗六城區藝文廊道，完成全台首次融合閱讀、運動、城市生活美學的跨界閱讀盛典。

二零二五微冊愛閱讀生活節活動由親子閱讀路跑拉開序幕，故事劇場、午後市集、草地音樂會接力登場，給予參與民眾五感沉浸閱讀體驗。行啟館內同時舉辦「微光閱讀溫室＆耕雲圖」展，以「閱讀從微光到聚光」為主題，呈現微冊角落在雲林扎根、累積並逐步匯聚成縣立總圖《耕雲圖》的文化願景。

縣長張麗善主持親子閱讀路跑鳴笛。她指出，微冊愛閱讀生活節讓閱讀不再侷限於教室或圖書館內，而是以「走讀」親近城市與文化。藉親子路跑或步行閱讀之旅，讓參與的大小朋友深入認識地方特色，拉近民眾與土地的距離，提升孩子的文化素養，是一場兼具教育意義與地方魅力的活動。