雲愛心年菜整合平台攜手實物銀行 送暖

謝淑亞副縣長頒發感謝狀肯定財團法人雲萱基金會賡續統籌辦理「雲林縣愛心年菜整合平臺」。（記者劉春生攝）

雲林縣政府自一零九年首創「雲林縣愛心年菜整合平臺」，今已邁入第七年，期間整合年菜捐贈資源與媒合受贈家庭，讓各界捐贈之愛心年菜傳送到經評估及通報有需要的鄉親家裡，讓人性的溫暖隨著年菜傳遍鄉里，讓愛心持續傳遞，處處有溫情。

縣府十三日運用雲林縣公益彩券盈餘分配款補助，舉辦「在雲林過好年，幸福年菜好過年」一一五年生活扶助寒冬送愛年菜整合平台暨實物銀行春節送暖記者會，副縣長謝淑亞代表縣長張麗善親自頒贈感謝狀，對於年菜整合平台創立至今，六年來已嘉惠九千七百六十三個家戶，今年更預定協助一千五百個家戶，寒冬送暖將遍及二十個鄉鎮市，謝副縣長期待大家並肩同行，公私協力、連結共好，讓這股溫暖社會力量延伸至更多面向。

副縣長謝淑亞表示，春節期間，與家人們共享一頓團圓飯看似平常，但對於弱勢家戶及鄉親來說是一種難以達成的期待。感謝本縣公益彩券盈餘分配款補助新臺幣九十九萬五千四百元整支持愛心年菜，以及財團法人雲萱基金會賡續統籌辦理「雲林縣愛心年菜整合平臺」，今年結合多間企業及團體(中華民國雲林同鄉聯合總會、新北市雲林同鄉會總會、財團法人新北市私立雲林慈善基金會、雲林縣不動產建築開發商業同業公會、鴻宜建設有限公司、雲林縣不動產仲介經紀商業同業公會、財團法人雙福社會福利慈善事業基金會、雲林縣七-十一超商、雲林縣虎尾中央扶輪社、國際獅子會雲林縣第三分會（虎尾獅子會）、雲林縣昀軒國際同濟會、雲林縣工業會、雲林縣虎女獅子會、雲林縣同心獅子會、鑫源烏雞郎、三條崙海清宮、斗六善修宮、社團法人雲林縣人間長照協會、雲林縣雲邑聖慈壇慈善會、張嘉郡立法委員、許宇甄立法委員、雲林縣麥寮獅子會及雲林縣台西獅子會及多位個人小額捐款等單位共襄盛舉，合計捐贈新臺幣八十一萬一千九百元整及部分物資，補足弱勢家庭所需之年菜。