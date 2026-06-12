雲投嘉南高屏防豪雨 新竹等5縣市局部大雨

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雲林、嘉義等12縣市豪、大雨特報 4地慎防大雷雨
中央氣象署今天下午發布豪、大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今日高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，南投至台南地區、新竹以南、宜蘭及花蓮山區有局部大雨發生機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。
梅雨最後2階段降雨「降雨熱區曝光」！高溫炎熱天氣這時回歸
今（12）日鋒面影響，臺灣中南部地區有陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨。明（13）日鋒面北移至臺灣北部海面，清晨臺灣各地及澎湖、金門、馬祖仍有零星短暫陣雨。氣象粉專也示警，這天起將回歸高溫炎熱的天氣。
書偉盼減刑賺錢養家！閃兵開庭扯出案外案 謝京穎堅強發聲
【緯來新聞網】「Energy」書偉因涉嫌閃兵遭檢方起訴求刑2年8月，今上午（12日）前往新北地方法院
俄烏深夜互射無人機 俄石化重鎮與烏鐵路設施遭襲
烏克蘭與俄羅斯在週五凌晨爆發激烈無人機互襲。烏軍瞄準俄國石化與汽車工業重鎮，俄軍則鎖定烏國鐵路與電力設施。這場深夜空襲造成雙方皆有傷亡，多處基礎設施受損。
台股修正風暴1／3大警訊全中！雷浩斯砍60％持股 示警台股恐下探35000點
台股昨（10）日在美股拖累下拉回，終場大跌1,478.9點、跌幅3.31%，市場獲利了結賣壓湧現。不少投資人擔心，這波由AI帶動的多頭行情是否已經步入修正？對此，2023年因重押AI股資產翻倍、身價破億的價值投資達人雷浩斯認為，這次下跌是漲多後的修正，並非多頭趨勢反轉；不過，他也透露昨日已經調節約60％持股部位，等待盤勢穩定後再接回。
按壓瓶卡扣「超神用途」曝光 6千人狂讚：根本天才
生活中心／駱瑩倫報導不少洗髮精、沐浴乳或乳液的按壓式瓶罐，出廠時會附上一個C字型塑膠防漏卡扣，但多數人拆開使用後，往往隨手丟棄。不過近日有網友好奇詢問，這個看似不起眼的小零件是否還有再利用的可能，意外引發討論，吸引不少內行人分享各種生活妙用，從旅行防漏、居家固定到收納整理都能派上用場，被網友笑稱根本是「隱藏版生活神器」。
花蓮2.7億營養午餐圖利手法曝光！副縣長100萬交保 檢不排除還有動作
【記者李光濱／花蓮報導】檢調追查2023年花蓮縣政府辦理2.7億營養午餐標案時涉嫌圖利廠商，昨天擴大搜索並約談副縣長顏新章，檢察官深夜複訊1個多小時後，今天凌晨1時許諭知顏新章100萬元交保。花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬上午說明，只要有相關證據都會持續發展，不排除有下一波動作。
天橋立驚魂未歇！外國遊客直擊「又有小熊出沒」 緊急封路搜索5小時
日本知名景點、名列「日本三景」之一的京都府宮津市「天橋立」，連日驚傳熊隻出沒的目擊情報，引發當地觀光業與遊客一陣驚慌。繼10日剛捕獲1隻成年亞洲黑熊後，今（12日）早晨又有外國觀光客在步道目擊到小熊蹤跡。京都府隨即緊急全面封閉天橋立內長達2.6公里的松林步道，所幸在歷經員警調動大規模搜索約5小時後，因未發現小熊蹤影，目前已全線解除管制，恢復遊客通行。
38萬散戶QQ了！6月以來進場台股今慘淪住套房 分析師教戰
38萬散戶QQ了！台股今（8日）早受美股拖累一度暴跌近2700點，據台灣證交所資料顯示，有交易人數上周五（5日）來到223.1萬人創史上第二高，6月以來新增38萬散戶看好台股進場，不料一場風雲急變「豬羊變色」，只好暫時慘淪「住套房」，不過台新投顧總經理黃文清今早受訪表示，美股暴跌只是乘離過大後的技術性修正，尚難判定聯準會將升息，投資人不必過度恐慌。
豬隊友拖累柯志恩！賴瑞隆被「他」光芒掩蓋
[NOWNEWS今日新聞]2026地方大選進入熱戰階段，《新台灣國策智庫》12日公布最新高雄市長選舉民調，結果顯示，民進黨參選人賴瑞隆遙遙領先國民黨參選人柯志恩，雙方差距達17.8個百分點；調查同時指...
267萬股東憂心！台積電新增1萬股東一張賠13萬元 「接最後一棒？」分析師給答案
267萬股東憂心！台積電（2330）6/4股東會董事長魏哲家才喊「繼續買」，周一就遇台股「608股災」暴跌2600點，據集保資料，上周股東人數再寫史上新高，單周更增1萬人左右，今天神山一度大跌135元，等於1張帳上蒸發13.5萬元，擔心「接到最後一棒」。上午台新投顧總經理黃文清接受《Yaho股市》訪問時表示不用怕，「相信哲家助你成家」沒問題，只要AI基本面沒利空，短線技術性修正而已，但不會很快又轉多頭上5萬，需要一點時間消化上檔賣壓，也不建議一天就撿便宜。
街頭奇景！暴雨炸台南 民眾撐傘吃辦桌
昨（11）日晚間台南遭逢強降雨，市區多處傳出積水，水流湍急讓民眾說是「水上樂園」嗎？還有民眾吃流水席，但雨下太大只能撐傘吃「辦桌」，台86也有垃圾車打滑自撞護欄，回堵近3公里，南區宮廟前也有大榕樹不敵連日雨勢整個倒塌。
獨家》基層醫護冒雨赴北榮陳抗 工會：同仁平均遭欠薪10萬元
台北榮民總醫院企業工會今（12）日於大雨中進行成立以來的首次陳抗行動。台北榮總職業工會理事長黃甘迪接受《民報》採訪時指出，若依院方現行不合理的計算方式，基層同仁平均每人至少被欠薪10萬元上下。他痛批院方在5年加班費追溯作業上強行要求員工檢…
好市多高雄店7/3遷至新址營運 業者：全台最大、最多汽機車停車位
台灣好市多今天（12日）在臉書（Facebook）宣布，逾20年的好市多高雄店營業至7月2日晚間6時，將從中華五路遷至前鎮區智科路，於7月3日正式在新址營運。業者表示，高雄店新址將成為全台最大的好市多賣場，位於海景第一排，並擁有全台最多的汽、機車停車位。
傅子純頭七將至！遺孀淚崩曬吻照…叮囑1句看哭全網
娛樂中心／王妤倢報導曾以民視經典大戲《新兵日記》中「楊海生」一角爆紅全台的實力派男星傅子純，多年來深耕台灣本土八點檔，憑藉在《風水世家》、《多情城市》、《愛的榮耀》等多部熱播大戲中的精湛演技，成為無數台灣觀眾心中最熟悉的螢幕熟面孔。不料，本月7日卻驚傳他因急性白血病（俗稱急性血癌）引發突發重症，雖經醫療團隊全力搶救，最終仍不幸宣告不治，享年46歲，突如其來的死訊震驚演藝圈。在傅子純的頭七法會前夕，其悲痛欲絕的遺孀也在深夜寫下長文，字字血淚地向在天之靈的丈夫深情喊話：「頭七不准你再去看別人了，記得回家看看兒子、女兒。」令人看了萬分鼻酸。
滯留鋒今北移！強對流炸全台恐致災「這天雨才結束」 端午連假天氣出爐
中央氣象署指出，今（12）日仍受鋒面影響，西半部地區易有陣雨或局部雷雨，並且有局部短延時強降雨發生的機率，而東半部地區也容易有短暫陣雨，天氣不穩定，外出請記得攜帶雨具，雷雨區內請注意雷擊及強陣風，且因連日降雨，山區土石鬆動，非必要請勿前往山區或溪河活動，而晚上隨著鋒面逐漸從臺灣北抬，預估降雨稍減緩，不下雨的空檔亦增加；氣溫方面，北部及宜蘭低溫約22至23度，其他地區24至26度，而白天高溫北部及宜
陳盈潔最新病況曝光！許常德一句話翻轉結局 宣布不再開唱
台語歌后陳盈潔72歲，近年健康狀況備受外界關注，自2023年因案入監服刑後，陸續因急性腎衰竭、敗血症等病況申請保外就醫。一路協助陳盈潔籌措醫療費用的音樂人許常德，日前才坦言曾擔憂她生命進入倒數階段，沒想到近日病況出現變化，也讓他感嘆人生總是充滿意外。林宜君
盧秀燕出訪挨批竟是「找人演民意」？江和樹爆：受訪者是綠營議員助理
台中市長盧秀燕近日赴歐洲進行城市交流，卻引發藍綠政治攻防。民眾黨及台中市議員江和樹在臉書貼文表示，有媒體以街訪方式呈現民眾對盧秀燕出訪的批評，但其中2名被標示為「台中市民」的受訪者，實際上卻疑似是民進黨台中市議員陳雅惠服務處同仁；江和樹質疑，盧秀燕人在國外替台中拚外交、爭取國際合作，民進黨卻在國內忙著找自己人演民意、帶風向、搞抹黑，如果受訪的是議員主任、助理......
台中神岡工廠驚傳工安事故 男員工操作沖壓機「頭部遭夾重傷」送醫不治
據了解，該男員工疑似操作沖壓機時不慎，頭部遭機台重夾，現場大量出血，頭部並有約8公分撕裂傷，當場失去呼吸心跳。台中市消防局獲報後立即派遣人車趕赴現場，救護人員同步進行線上DA-CPR指導及操作AED，並緊急將傷者送往衛生福利部豐原醫院搶救，但男子仍於下午2時50分許宣...
梅雨還沒下完？週日雨彈再開轟「降雨熱區曝」 這天「出梅」高溫飆33度
近來受到鋒面影響，天氣不穩定。中央氣象署指出，今（12）日鋒面仍在北移，因此中南部仍是降雨熱區，到了明日會有短暫空檔，但週日至下週一鋒面系統再次建立並往南壓，水氣將會增多，中南部要留意局部大雨發生機會。到了下週二（16日）太平洋高壓增強，加上鋒面遠離，天氣將逐漸回穩，溫度也會飆回30度以上。