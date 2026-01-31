雲救國團扶弱送愛公益連線 展開

寒冬送暖十多年，雲林救國團陪伴弱勢家庭。（記者劉春生攝）

由雲林救國團發起各鄉鎮市團委會共同參與的「一一五年扶弱送愛、傳愛臺灣」全國公益連線活動，於三十一日上午同步於雲林縣各鄉鎮市展開。志工們分別走進巷弄、村落與老宅，親手將「愛心食物箱」送到弱勢及邊緣戶家庭門前，並協助簡易居家清掃，整理長者居住環境。此次活動共關懷四十四戶家庭，透過一句句問候，以實際行動陪伴在生活中遭逢困境的民眾。這項寒冬送暖行動，雲林救國團已持續推動十多年，年年不間斷，只希望在歲首之際，為弱勢家庭送上一份溫暖與力量。

此次活動由「財團法人人壽保險文教基金會許舒博董事長」結合全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會及新竹物流的愛心，共同捐贈愛心食物箱來致贈給關懷對象，透過各鄉鎮團委會志工分送到需要的家庭。食物箱內包含多項民生物資，提供弱勢家庭即時所需。受贈的陳先生表示：「在最需要的時候收到這份食物箱，真的感受到社會沒有忘記我們。」

救國團雲林縣團委會主委賴淑娞表示：「公益是一條長路，而我們希望成為一路相伴的力量。透過全縣同步的連線方式，不只縮短距離，更讓關懷可以同時抵達每一個需要的家庭。感謝救國團志工們的付出，讓愛能在雲林持續流動。」

救國團強調，未來將持續與各鄉鎮市攜手合作，串聯更多社會力量，讓「扶弱送愛、傳愛臺灣」不只是一日活動，而是全年都在進行的關懷實踐，後續公益服務亦將陸續推動，邀請企業及民眾持續加入。