雲朗觀光聖誕  邀您「益」起享受溫馨節慶 

進入2025年12月了，象徵即將再一個月就要告別2025，在這歲末年初之際，還有一個重要的慶典，那就是「聖誕節」，其中全台插旗的雲朗觀光集團，旗下飯店規劃了蘊含節慶儀式感的冬日氛圍來迎接旅人，推出多款限定聖誕禮品、主題饗宴與節慶活動，邀請旅客共享溫馨歡樂的聖誕節。其中君品酒店化身「聖誕歡樂馬戲城堡」，以公益攝影與義式饗宴打造獨特的節慶體驗；雲品溫泉酒店則以聖誕市集與華麗舞會揭開浪漫聖誕序曲。全集團亦將節慶精神延伸至公益行動，今年攜手社團法人台灣逆風青少年賦歸協會，發起「聖誕，陪你一起走下去」活動，號召旅客以小額捐款支持逆境中的青少年，為冬日點亮最溫暖的一道光。

雲朗觀光在今年的聖誕節期間，旗下七大據點設計不同的活動，並與社團法人台灣逆風青少年賦歸協會合作，以「聖誕，陪你一起走下去」為主題，與旅客們共度一個充滿意義的聖誕節，即日起至2026年1月2日，邀請旅客以小額零錢捐參與響應。捐款全數將用於協助面臨家庭、學習或生活挑戰的青少年重新站穩腳步。透過每一份零錢捐，讓逆境中的青少年在前行的道路上不再孤單，重新找回自信與勇氣。活動現場也提供逆風協會資訊，讓旅客能在參與的同時，更了解協會的使命與努力，期望將聖誕節的溫暖化作最實際的陪伴。





歲末聖誕將至，君品酒店以「馬戲團」為主題打造繽紛冬季場景，即日起推出一系列節慶活動，從點燈儀式、公益捐款到聖誕攝影，營造濃厚節慶氛圍的歲末盛典。12月20與21日真人版聖誕老人將現身6樓大廳，現場提供專業攝影服務，每組拍攝費用1,700元，住房與用餐顧客享1,400元優惠價，同時，君品酒店將每組拍攝所得捐出200元予「社團法人台灣逆風青少年賦歸協會」，以溫暖善意度過聖誕佳節。

君品酒店Ciao西西里牛排餐酒館推出「聖誕奇幻饗宴」，採半自助形式，主餐「爐烤10oz肋眼牛排佐珍珠洋芋」，餐價1,680元+10%。雲朗觀光提供







西西里牛排餐酒館「聖誕奇幻饗宴」的「蜂蜜香橙烤春雞」。_雲朗觀光提供







碳烤開心果羊排」為君品酒店Ciao西西里牛排餐酒館期間限定的「聖誕奇幻饗宴」，餐價2,180元+10。_雲朗觀光提供





而美食部份，6樓Ciao西西里牛排餐酒館於12月24日起推出期間限定「聖誕奇幻饗宴」，以半自助形式呈現，靈感取材自西西里肉舖世家Pennisi的節慶菜單，精選爐烤10oz肋眼牛排佐珍珠洋芋、蜂蜜香橙烤春雞與碳烤開心果羊排三款主餐，充分展現義式節慶料理的靈魂，餐價分別為1,680元、1,980元及2,180元，另加一成服務費，餐檯亦備有沙拉吧、冷前菜、飲料與節慶甜點，邀請顧客在冬日燈影與節慶香氣中，共度今年最迷人的聖誕盛宴。









雲品溫泉酒店以馬戲團為主題，為住客打造充滿趣味與節慶氛圍的聖誕體驗。_雲朗觀光提供







平安夜與聖誕夜，聖誕老人將驚喜現身雲品溫泉酒店，將家長準備的禮物送到孩子手中，為今年的聖誕節增添溫馨幸福時刻。_雲朗觀光提供







雲品溫泉酒店特別規劃相框寶石畫聖誕樹DIY活動，邀請旅客親手創作，留下獨一無二的聖誕回憶。_雲朗觀光提供

雲品溫泉酒店以夢幻節慶活動揭開序幕，12月20日與24日，於丹彤戶外長廊將舉辦溫馨熱鬧的聖誕市集，現場有香氣四溢的熱紅酒、多元有趣的特色攤位與趣味十足的手作活動，邀請旅人穿上聖誕或馬戲團紅、白、綠系列主題裝扮，一同參與派對。市集期間，戶外圓形廣場將展開「森林光影舞會」，由原住民藝術團隊及馬戲團帶來精彩演出，舞會中場則安排心願交換禮物活動，參與者可寫下祝福卡片，彼此交換心意與禮物，更有機會於活動中交換到每客價值3,278元的雙人餐券乙組。平安夜與聖誕夜當晚，聖誕老人也將驚喜現身，將家長們準備的禮物送到孩子手中，為今年聖誕時刻添上幸福記憶。

翰品酒店於12月19日至25日推出一系列溫馨歡樂的聖誕活動，邀請旅客在節慶氛圍中留下難忘回憶。12月19日起2樓聖誕角落將由聖誕老人與小精靈驚喜現身，與住客互動並發送糖果，營造最具儀式感的節日歡樂時光。12月20日晚間於7樓VIP LOUNGE舉辦溫馨的聖誕派對，提供應景鹹食、甜點與飲品，並備有趣味桌遊，讓旅客在輕鬆愉快的氛圍中盡情歡聚。平安夜與聖誕節兩日，聖誕老人也將於3樓港都茶樓現身，為用餐旅客獻上糖果與祝福，將歡樂與甜蜜傳遞到每一桌。聖誕節當天更安排「永生聖誕樹貼畫 DIY」活動，由專業講師帶領住客動手創作，完成的作品還可帶回家增添節日儀式感。全系列活動豐富多元，為旅客打造最溫暖難忘的聖誕假期。

品文旅今年主打溫馨聖誕時光，12月19日與20日晚間舉辦聖誕晚會，備有多款輕食、甜點與聖誕特調，搭配現場音樂與表演，讓旅人沉浸在輕鬆愉悅的節慶氛圍中。聖誕驚喜「聖誕老人送禮到客房」也將於12月19日至20日晚間登場，紅衣聖誕老人將伴隨著清脆的鈴聲前往客房，親自將家長事先寄至飯店的禮物送到孩子手中。





兆品酒店嘉義以聖誕角落為旅客帶來滿滿的聖誕氣氛，12月19日至25日聖誕老公公將現身與住客同樂、發送糖果及小禮物，而12月20日更推出充滿童趣的「彩繪薑餅人」活動，邀請親子共同創作出專屬的薑餅人飲料罐，留下獨一無二的聖誕手作。紅葉谷綠能溫泉園區於12月25日、27日及28日將化身冬日聖誕樂園，聖誕老人將現身園區與遊客互動，為泡湯旅程帶來意想不到的節日驚喜，活動期間入園還可憑券兌換聖誕小蛋糕，在暖湯與甜點陪伴下度過甜蜜的聖誕時光。



花蓮米崙丼飯屋與台東北町丼飯屋則推出期間限定的「三色聖誕壽司卷」，為聖誕歡慶時光增添儀式感。_雲朗觀光提供







台東機關車庫推出聖誕限定活動，凡點購片皮烤鴨，即享椒鹽鴨頭、鴨脖一份，酥香滋味與紅烏龍茶，為冬日聖誕聚餐增添美味。_雲朗觀光提供



茹曦酒店Sunny Buffet在溫馨聖誕節推出限定饗宴，12月25日當天加碼現切火雞與香氣四溢的熱紅酒暢飲，以美食與儀式感陪旅人度過難忘佳節，當日午、晚餐每位1,280元+10%。花蓮米崙丼飯屋與台東北町丼飯屋於12月15日至25日推出期間限定的「三色聖誕壽司卷」，以紅、白、綠的食材原色點亮冬日餐桌，凡四人（含）以上同行消費，每位來店的客人皆可免費獲得一片聖誕壽司卷，分享節慶的繽紛喜悅。此外，機關車庫自12月15日至25日，凡點購一鴨三吃全鴨，即享「聖誕限定椒鹽鴨頭、鴨脖」一份，酥香椒鹽風味搭配紅烏龍茶，是在台東冬日聚餐的完美組合。







雲朗選物人氣商品「嵐莊冷壓初榨橄欖油」是聖誕佳節的送禮首選。_雲朗觀光提供







雲朗選物推出聖誕限定暖心禮，以紅色系經典格紋與雪花圖騰毛襪，柔軟保暖，為寒冬聖誕增添節慶溫度。_雲朗觀光提供





為搶攻聖誕商機，雲朗觀光旗下在電商平台「雲朗選物」也推出多款限定商品，為節慶增添質感與儀式氛圍。君品酒店再度攜手台灣果茶品牌「小草作」推出「西西里風味熱紅酒包」，以柳橙、鳳梨與檸檬果乾搭配草本香料精心調配，只需加入紅酒加熱10分鐘，便能為冬日營造溫暖而浪漫的義式風情。人氣商品「嵐莊冷壓初榨橄欖油」，主打零添加與冷壓工法呈現純淨風味，是節慶贈禮與日常品味的最佳首選。此外，今年亦推出紅色聖誕禮物及聖誕款夜燈，讓佳節時光增添溫馨與趣味。雲朗選物消費滿3,000元可享免運，活動於即日起至12月26日，詳情請至雲朗選物官網查詢。





