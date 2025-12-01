雲朗集團聖誕送暖！旅人拍照做公益 為逆風少年點亮節日希望

君品酒店推出聖誕攝影服務，可和真人版聖誕老人合影。雲朗觀光提供

記者徐力剛／台北報導

迎接聖誕到來，雲朗觀光集團旗下飯店推出多樣化的美食與住房好康，更攜手社團法人台灣逆風青少年賦歸協會合作，以「聖誕，陪你一起走下去」為主題，邀請旅人一起加入做公益的行列，以溫暖點亮大家的心。

君品酒店以「馬戲團」為靈感打造冬季場景，12月20、21日真人版聖誕老人將現身6樓大廳，現場提供專業攝影服務，每組費用1700元，住房與用餐顧客享1400元優惠價。君品將每組拍攝所得捐出200元給「社團法人台灣逆風青少年賦歸協會」，以溫暖善意度過聖誕節。

Ciao西西里牛排餐酒館主餐「爐烤10oz肋眼牛排佐珍珠洋芋」外層焦香。雲朗觀光提供

Ciao西西里牛排餐酒館12月24日起推出限定「聖誕奇幻饗宴」，採半自助形式呈現，以西西里肉舖世家Pennisi節慶菜單為發想，現場供應「爐烤10oz肋眼牛排佐珍珠洋芋」、「蜂蜜香橙烤春雞」、「碳烤開心果羊排」3款主餐，售價1680元、1980元、2180元，另加1成服務費。

雲品溫以馬戲團為主題，打造充滿趣味的聖誕體驗。雲朗觀光提供

雲品溫泉酒店12月20日與24日，丹彤戶外長廊舉辦聖誕市集活動，現場有香氣四溢的熱紅酒、特色攤位及充滿趣味的手作活動，邀請旅人穿上聖誕或馬戲團紅、白、綠系列主題裝扮參與派對。現場同步舉辦「森林光影舞會」，由原住民藝術團隊及馬戲團帶來精彩演出，舞會中場安排心願交換禮物活動，參與者可寫下祝福卡片，交換心意與禮物，有機會交換到每客市價3278元的雙人餐券乙組。

雲品「相框寶石畫聖誕樹DIY活動」邀請旅人親手創作。雲朗觀光提供

翰品酒店也不落人後，12月19日至25日期間，推出系列歡樂聖誕活動，12月19日起聖誕角落有聖誕老人與小精靈驚喜現身，與住客互動並發送糖果。12月20日晚間VIP LOUNGE舉辦溫馨聖誕派對，現場提供應景鹹食、甜點與飲品。品文旅今年主打溫馨聖誕時光，其中「聖誕老人送禮到客房」在12月19日至20日晚間登場，紅衣聖誕老人將伴隨著清脆的鈴聲前往客房，親自將家長事先寄至飯店的禮物送到孩子手中。茹曦酒店Sunny Buffet推出聖誕限定饗宴，12月25日當天加碼現切火雞與香氣四溢的熱紅酒暢飲，當天午、晚餐每人1280元+10%。