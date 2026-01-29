雲朵AH!Q週六降落新營 巨型小馬Q點亮冬日地景 打造城市純白療癒風景

新營Q起來戶外藝術裝置展即將登場，抱著星星Q的球球Q和小馬Q在新營文化中心廣場展出，作品入夜後亮燈十分吸睛。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府文化局與知名藝術家Alan Hong合作，於新營文化中心及周邊地景打造「2026新營Q起來－追逐心底的光 Light is always there」戶外藝術裝置展，31日傍晚將舉行點燈儀式，邀請市民一同見證雲朵「AH!Q」正式降落新營的療癒時刻，為新營街頭增添一抹溫柔的驚喜。

文化局表示，為慶祝雲朵「AH!Q」降落新營，31日下午將由「純白風格市集」率先拉開序幕，將廣場打造為夢幻純白遊樂場，集結超過40個質感品牌推出白色限定飲品、甜點與手作飾品，並邀請民眾穿上白色系服裝共襄盛舉；點燈當晚邀萬是、立人及小天星幼兒園小朋友進行「新營Q起來」舞蹈首演，隨後由「DJ HUNTER」接棒演出「Q起來金曲派對」，為展覽揭開充滿活力的序幕。

文化局指出，展覽期間將同步規劃三大周邊活動；「集章活動」串聯二貳甜室等10間在地小店，集滿5枚印章即可兌換AH!Q限定好禮；還有涵蓋寫生、聲音飾品手作及手染布體驗的「療癒工作坊」，讓大人與小孩都能沉浸在創作的溫暖時光；適逢台糖80周年，此次也特別推出「期間限定聯名列車」，民眾可由中興路售票處搭乘五分車，展開一場與雲朵共行的糖鐵療癒旅程。

除靜態展出外，活動期間也規劃多項互動驚喜，開展活動1月31日至2月1日期間，只要參與「新營Q起來」舞蹈互動，拍攝影片並於社群平台打卡標註「新營文化中心」，即可兌換「雲朵AH!Q限定充氣星星棒」；新營文化中心臉書粉專也配合舉辦抽獎活動，限量送出20個星星棒；展出期間與裝置合照並公開打卡，還即可至文化中心服務台兌換「雲朵AH!Q限定貼紙」，送完為止。

文化局強調，迎接新的一年，希望透過公共藝術的進駐，讓文化空間成為陪伴市民生活的存在，也歡迎大家在春節與假期期間來到新營，「球球Q」、「星星Q」及「小馬Q」合影留念，在溫柔的光芒中找回屬於自己的平靜與力量。更多活動詳情可至新營文化中心官方網站或 Facebook 粉絲專頁查詢。