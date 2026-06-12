雲林、嘉義等12縣市豪、大雨特報 4地慎防大雷雨

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中央氣象署今天下午發布豪、大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今日雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，南投地區、新竹至台中、宜蘭及花蓮山區有局部大雨發生機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

（圖取自中央氣象署網站）

（另開新視窗）

豪雨警戒區域：雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣。

大雨警戒區域：新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣。

中央氣象署並針對「南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時58分止。針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時46分止。針對「台南市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時49分止。

中央氣象署還針對南投縣塔羅灣溪發布災防告警，持續時間至下午5時51分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。