雲林上演藍綠纏鬥 張嘉郡喊話老農年金加碼至1萬2千、綠要總預算

2026地方大選腳步逼近，各縣市忙於黨內各自協調、初選的階段，雲林縣卻已上演藍綠纏鬥。行政院長卓榮泰今（10日）到雲林視察，角逐縣長選舉的國民黨立委張嘉郡、民進黨立委劉建國都到場，兩人「人前握手、背後捅刀」。張嘉郡要求卓榮泰，老農津貼加碼至1萬2千元；劉建國隨後「反殺」要求速審總預算案。

2026雲林縣長參選人國民黨立委張嘉郡（右）與民進黨立委劉建國（左），兩人今天在媒體催促下，於元長鄉留下難得的同框照。（圖／中時周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善8年2屆任期將滿，準備交棒，國民黨雖尚未正式公佈2026年提名人選，但地方已有初步共識，出身「張家班」的張嘉郡被視為藍營接棒最熱門人選，黨主席鄭麗文也提前期許一定要贏。民進黨則是早早決定提名立委劉建國參選。張、劉兩人很少正面同框，但卓榮泰今天到雲林元長鄉視察，2人意外同台。

2人在舊元長鄉鄉公所門口，劉建國前腳先到等候卓榮泰；張嘉郡後腳隨至，一路向民眾握手打招呼進場；張嘉郡主動向劉建國握手，劉彎腰配合。

媒體要求2人同框下，原本無意合照的劉建國勉強移步配合，氣氛尷尬，此時張嘉郡主動透露自己今天生日，要劉「你趕快祝我生日快樂」，劉隨口回應「好，生日快樂、生日快樂」，張嘉郡因此「加料」說「我們為了地方，不分地方、中央，一定要好好爭取」，藉以結束尷尬時刻。

張嘉郡主動向劉建國握手，劉建國彎腰配合。（圖／中時周麗蘭攝）

不久，卓榮泰抵達會場並聽取簡報，劉建國「以退為進」，禮讓張嘉郡先致詞，張嘉郡抓緊機會，一個轉身向卓榮泰要求老農年金應加碼至1萬2千元，卓榮泰微笑未應；後來致詞的劉建國「反將一軍」，呼籲在野黨立委速審總預算案，此時選舉煙硝味悶燒到最高點。

卓榮泰致詞「四平八穩」，不斷行銷行政院版的財劃法，宣稱對65歲以上、14歲以下的年齡層都有加碼照顧，對雲林縣的長者照顧會更強，未來會更合理及公平地分配；又稱元長鄉樂活運動館新建計畫經費106億元都已核定，但原定113年至116年執行，因地方需求大，這項計畫將延長2年、約有60多億元；此計畫建立中央、地方的合作模式，且是不分黨派，由縣府、立委爭取及鄉公所共同合作才能完成，希望其他地方也能複製這樣成功模式；最後不忘強調，希望國會支持115年度中央政府總預算案並付委審查，以及審查政院版的財劃法。

行政院長卓榮泰今（10日）南下雲林聽取元長鄉樂齡運動中心計畫。(圖／中時周麗蘭攝)

