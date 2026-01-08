雲林也跟進！張麗善宣布國中小營養午餐免費：咬牙舉債也要照顧孩子

雲林縣長張麗善8日傍晚宣布，115學年度起全縣公立國中小學營養午餐將全面免費，縣府將另行籌編約5億6337萬餘元，照顧全縣5萬178位教職員工生。張麗善強調，即使面臨多重財政困境，縣府仍將咬緊牙根，甚至不惜舉債籌措經費，為了雲林人的尊嚴也要照顧好雲林囡仔。

雲林縣長張麗善也宣布115學年度起全縣公立國中小學營養午餐將全面免費。（資料照／中天新聞）

張麗善表示，營養午餐理應是中央推動的全國一致性政策，縣府原本預計在新版《財劃法》通過後，在新增財源的挹注下執行全面國中小營養午餐免費，怎料中央竟然不副署、不公布、不執行新版《財劃法》。她指出，過去由中央補助的多項支出，如補助偏鄉學校營養午餐、3章1Q、水電費等陸續停止，改由地方自行負擔，縣府增加約2億元以上壓力。前天中央又突然提高雲林縣的財力級次，導致縣府將增加15億元以上配合款，縣府財政面臨多重考驗。

國民黨立委張嘉郡。（資料照／中天新聞）

張麗善說，社會福利不平衡將造成人口過度往福利好的縣市移動，擴大城鄉差距。她強調，縣府近年投入2年近7億元的萬寶龍計畫，並且在2024年編列超過2億元，將全縣185所國中小、2100間教室的傳統黑板全面更換成水洗式智慧黑板。2025年更進一步投入2.8億達成「生生有平板」，推動智慧教育。此外，在中央無預警中止「班班喝鮮奶」補助後，縣府自行編列經費2300多萬元，扛下照顧學童健康的擔子。

這兩天不少縣市陸續宣布國中小營養午餐免費政策。（資料照／中天新聞）

張麗善表示，這2天她召集相關單位密切討論，並且在國民黨立委張嘉郡承諾將全力監督中央落實新版《財劃法》以改善地方財政下，決定縱使目前面臨眾多財政挑戰，縣府仍將從115學年度起推動全縣公立國中小學營養午餐免費。雲林縣政府教育處指出，營養午餐將以每餐50元計算，並且包括推動偏鄉學校中央廚房計畫及學生數200人以下廚工薪資補助。

