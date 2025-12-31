雲林二崙新庄子大排治理 動工

劉建國爭取中央四億元整治經費，二崙新庄子大排治理工程正式動工。（記者劉春生攝）

▲劉建國爭取中央四億元整治經費，二崙新庄子大排治理工程正式動工。（記者劉春生攝）

去年（二零二四年）七月凱米颱風來襲，強降雨加上天文大潮，造成雲林縣二崙鄉新庄子大排溢堤、潰堤，導致多個村落淹水。立法委員劉建國隨即向中央爭取整治經費，在其積極奔走下，成功爭取經濟部水利署核定中央補助四億元，辦理「新庄子大排台一九線上游護岸治理工程」，近期將舉行開工典禮，盼能徹底改善水患問題，保障鄉親生命與財產安全。

經濟部賴建信次長表示，早在一零八年當時擔任水利署長，即應立委劉建國邀集前往二崙新庄子大排現地會勘，當時補助應急擋水隔板經費。去年七月凱米颱風造成新庄子大排再度溢堤、潰堤，引發嚴重災情，在劉建國再次邀請會勘並強力要求下，水利署同意將本案納入「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，最終核定中央補助四億元辦理復建與治理工程。

廣告 廣告

此次工程內容包含台一九線上游護岸治理及排水路改善，改善長度約二.一四五公里，並同步辦理二崙鄉新庄子大排行揚橋等三座橋梁改建工程，分別為行揚橋（兩K+四百七十六）、行塏橋（兩K+九百六十五）及新庄子線第五號橋（三K+三百五十九），全面提升通洪能力與結構安全。

劉建國表示，回憶起凱米颱風期間，因強降雨與大潮疊加，造成新庄子大排溢堤，二崙鄉楊荷苞嶼、楊賢村、大華村、永定村等地區排水不及、災情慘重，當時情況相當危急，令人難受。所幸在中央支持下，相關經費順利到位，終於正式動工，這不只是工程的開始，更是守護地方安全的重要一步。