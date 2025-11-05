雲林人敲碗！「最美專業田徑場」何時能跑？開放時間曝

雲林縣政府為舉辦2025全國運動會，興建「雲林縣立田徑場」，雲林縣長張麗善5日表示田徑場預計年底前對外開放，供民眾運動、休憩。（張朝欣攝）

雲林縣政府為舉辦2025全國運動會，斥資21.44億元在高鐵虎尾特定區興建「雲林縣立田徑場」，上個月23日全運會閉幕後，不少民眾在網路討論田徑場何時對外開放，對此雲林縣長張麗善5日表示目前縣府團隊尚在進行設備清查、教育訓練等相關工作，預計年底前對外開放，配合周邊綠地，供民眾運動、休憩。

全運會上個月18至23日於雲林縣登場，雲林縣上次承辦全運會是在2005年，睽違20年再度主辦，別具歷史意義，縣府以最高標準辦理，建置符合國際賽事標準的多功能田徑場作為主場館，但閉幕至今已過半個月仍未對外開放，日後如何營運引發關注。

有雲林縣民在臉書發文「這麼漂亮的地方，全運會都結束了！什麼時候可以開放給鎮民使用呢？」，不少人留言討論「希望趕緊開放，不過之前試營運時看到有人帶狗狗進去操場草地直接上廁所，有點難過」、「每天都在田徑場外面跑步，不能進去運動真的很可惜」、「希望不要變成蚊子館」。

張麗善表示，全運會圓滿落幕，田徑場當初是由縣交工局負責興建，日後將由縣教育處營管，由於場內有許多專業設施，因此須要時間進行清點、移交，同時也要辦理相關教育訓練，才能持續發揮其最大功效，預計年底前可開放給民眾使用。

縣府指出，「雲林縣立田徑場」2023年11月20日開工，期間追加興建地下停車場，今年7月11日竣工，是一座專業競技館，通過世界田徑總會國際標準認證，興建之初即定調為開放式運動園區，因此不僅可進行專業賽事，配合周邊的綠地、休憩空間，更可滿足民眾的運動、休憩需求。

