雲林人滯留阿布達55天返台 韓國瑜籲建立外國旅遊安全網

立法院長韓國瑜接見滯留阿布達比返台的雲林陳先生。(記者陳逸寬攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院長韓國瑜今於立法院接見被滯留阿布達比55天，終於於近日返台的雲林陳先生。陳氏夫婦感謝在滯留期間，韓國瑜、國民黨立委張嘉郡及外交部駐外人員的協助，讓他順利平安返台。韓國瑜也呼籲，外交及僑務系統應建立外國旅遊的安全網。

張嘉郡表示，陳先生被滯留，起因為阿布達比當地的AI系統錯誤，把陳先生標記成通緝犯，讓他遭受無妄之災。陳先生表示，他20年前去過杜拜參展，之後就沒有去過，怎麼可能隔空侵佔財產，所幸這次有透過韓國瑜和張嘉郡協助，慢慢交涉才被釋放。

韓國瑜表示，55天的驚魂記可以給國人同胞一個警惕，任何人不管在商務、求學都有可能遇到類似事件，只因為AI系統故障，就被銬上腳鐐、沒收護照。因此國人出外一定要謹慎小心，外交系統跟僑務系統一定要建立外國旅遊的安全網，所有旅行社接待國人出國也要做好安全防護，國人出外一定要帶緊急聯絡資訊。

